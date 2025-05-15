Dünyanın gözü Türkiye'de! Barış masası İstanbul'da kuruluyor

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşı sonlandırmak için taraflar bugün Türkiye'nin arabuluculuğunda İstanbul'da buluşuyor. Müzakerelerin TSİ 10.00'da Dolmabahçe'de başlamasının beklendiği belirtildi.

Zirveye Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve ABD Başkanı Donald Trump'ın katılımına yönelik beklentiler dün akşama kadar sürerken, Ukrayna lideri Volodimir Zelenski bugün Ankara'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la yapacağı görüşme için dün gece Ukrayna'dan yola çıktı.

ZELENSKİ: HER TÜRLÜ FORMATA HAZIRIZ

Zelenski, dün yaptığı son açıklamada Rusya ile savaşı sona erdirmek için "her türlü formatta" müzakereye hazır olduklarını açıklayarak, bugünkü görüşmede Rusya'yı kimin temsil edeceğine göre bir sonraki "adımlara" karar vereceklerini ifade etti. Zelenski, "Ukrayna her türlü müzakere formatına hazır ve korkmuyoruz. Rusya'dan kimin geleceğini görmek için bekliyorum. O zaman Ukrayna'nın hangi adımları atması gerektiğine karar vereceğim" ifadelerini kullandı.

PUTİN'İN DANIŞMANI BAŞKANLIK EDECEK

Rusya lideri Putin ise İstanbul barış müzakerelerinde Ukrayna heyetiyle bir araya gelecek Rus heyetini dün akşam geç saatlerde belirledi. Devlet Başkanı Putin'in danışmanı Vladimir Medinskiy'in başkanlık edeceği heyette dışişleri ve savunma bakan yardımcıları ile çok sayıda uzman yer alacak.

İSTANBUL BARIŞ MÜZAKERELERİ'NDE UKRAYNA'YI DIŞİŞLERİ BAKANI SYBİHA VE SAVUNMA BAKANI UMEROV TEMSİL EDECEK

Türkiye'nin ev sahipliğinde İstanbul'da düzenlenecek Rusya-Ukrayna barış müzakerelerinde Ukrayna'yı, Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha, Savunma Bakanı Rüstem Umerov ve Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andriy Yermak temsil edecek.

Heyette Ukrayna Devlet Başkanı Danışmanı Ihor Jovkva ve çok sayıda yetkili de yer alacak.

İstanbul müzakerelerine katılacak Rus heyetinin Türkiye'ye ulaştığı bildirildi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in İstanbul müzakereleri öncesi, görüşmelere katılacak Rus heyeti ve bazı yetkililerle dün akşam toplantı yaptığını bildirdi.

Peskov, başkent Moskova'da gazetecilere yaptığı açıklamada, Putin'in dün akşam Rus yetkililerle toplantı yaptığını söyledi.

İstanbul müzakerelerine yönelik toplantıda Rus heyetinin hazır bulunduğuna işaret eden Peskov, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rusya Savunma Bakanı Andrey Belousov, Rusya Güvenlik Konseyi Genel Sekreteri Sergey Şoygu, Rusya Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov, Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) Direktörü Aleksandr Bortnikov ve Rusya Ulusal Muhafızları Komutanı Viktor Zolotov'un da toplantıya katıldığını ifade etti.

NÜKLEER MÜZAKERELER DE İSTANBUL'DA

İran ile E3 olarak adlandırılan nükleer anlaşmanın Avrupalı tarafları İngiltere, Fransa ve Almanya'nın yarın İstanbul'da dışişleri bakan yardımcıları düzeyinde nükleer konuda bir araya geleceği açıklandı. İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, konuya dair yaptığı açıklamada, "İran ile Avrupa arasındaki bir sonraki görüşme turu, 16 Mayıs Cuma günü İstanbul'da gerçekleştirilecek" dedi. ABD ile dolaylı görüşmeler sürdürürken, Avrupa ülkeleriyle de doğrudan görüşmelere hazır olduklarını dile getiren Erakçi, "Ne yazık ki Avrupalılar, izledikleri politikalarla bu müzakerelerde bir ölçüde yalnızlaşmış durumdalar. Biz böyle bir durumu istemiyoruz ve görüşmelerimize devam ettik" ifadelerini kullandı. E3 ile İran arasında 2 Mayıs'ta İtalya'nın başkenti Roma'da görüşme planlanmış ancak ABD ile İran arasındaki müzakerelerin ertelenmesi sonrasında görüşme iptal edilmişti.

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