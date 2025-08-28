Türkiye'nin yerli imkanlarla geliştirdiği Çelik Kubbe entegre hava savunma sistemi, uluslararası basında geniş yer buldu.

Dünya medyası, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sistemin Türkiye için bir dönüm noktası olduğu yönündeki sözlerini öne çıkarırken, Ankara'nın bugüne kadar yaptığı en büyük savunma yatırımı olan Oğulbey Teknoloji Üssü'nün açılışına da dikkat çekti.

ASELSAN Gölbaşı Yerleşkesi'nde düzenlenen "Gelecek 50 Yıla Atılan Temeller, Çelik Kubbe Teslimatları, Tesis Açılışları ve Oğulbey Teknoloji Üssü Temel Atma Töreni"nde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne güç katacak üç önemli adımı birlikte attıklarını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bunların Çelik Kubbe teslimatı, ASELSAN'ın 14 yeni tesisinin açılışı ve Oğulbey Teknoloji Üssü'nün temel atma töreni olduğunu açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şehitlerimizin ruhlarını da şad edeceğine inandığım tüm bu adımların ASELSAN'ımıza, savunma sanayimize ve Türk Silahlı Kuvvetlerimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Bu vesileyle kuruluşundan itibaren 50 yıl boyunca ASELSAN çatısı altında Türk savunma sanayine katkılarda bulunmuş herkesi şükranla yad ediyorum" dedi.

ULUSLARARASI BASINDA ÇELİK KUBBE

Associated Press (AP)

AP, Erdoğan'ın Çelik Kubbe'yi Türkiye için bir dönüm noktası olarak tanımladığını yazdı.

Haberde, sistemin kara ve deniz konuşlu platformlar ile sensörleri tek bir ağda birleştirecek şekilde geçtiğimiz yıl geliştirilmeye başlandığı aktarıldı.

Erdoğan'ın, son aşamada 460 milyon dolar değerinde 47 aracın teslim edildiğini açıkladığı belirtildi.

ABC News

ABD'li kanal, Erdoğan'ın Çelik Kubbe'yi "savunmada dönüm noktası" olarak nitelendirdiğini duyurdu. Törende ASELSAN'ın 50. yılına atıf yapan açıklamaları da öne çıkarıldı.

Al Monitor

Washington merkezli Al Monitor, ASELSAN'ın Çelik Kubbe'nin ilk büyük partisini teslim ettiğini ve bunun 47 araçtan oluştuğunu yazdı. Haberde, Erdoğan'ın "Kendi radarını, kendi hava savunma sistemlerini geliştiremeyen hiçbir ülke geleceğine güvenle bakamaz" sözlerine yer verildi. Ayrıca, sistemin 2030'lu yıllarda tam kapasiteyle faaliyete geçmesinin beklendiği kaydedildi.

The Independent

İngiliz basını, Erdoğan'ın Çelik Kubbe'yi ülkenin savunma ihtiyaçları açısından dönüm noktası olarak tanımladığını aktardı. Gazete, sistemin kara ve deniz konuşlu platformlar ile sensörleri ortak bir ağ üzerinden çalıştırdığını vurguladı

ERT News (Yunanistan)

ERT News, Erdoğan'ın törende "Sistemler sistemi 47 araçtan oluşan Çelik Kubbe sistemini ordumuza katıyoruz" sözünü öne çıkardı. Haberde, yalnızca sistem teslimatının değil, yeni savunma tesislerinin açılışının da önemli olduğuna dikkat çekildi.

i24 News (İsrail)

İsrailli kanal, sistemin Türkiye'yi savunma alanında küresel bir aktör haline getireceğini yazdı. Çelik Kubbe'nin Türk hava sahasını çok katmanlı koruma hedefiyle geliştirildiği ve ordunun hizmetine sunulduğu belirtildi.

Xinhua (Çin)

Çin'in resmi ajansı Xinhua, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın teslimatın Türkiye'yi hava savunma kabiliyetlerinde "farklı bir lige taşıdığı" ifadelerine dikkat çekti.

Haberde, ASELSAN'ın Oğulbey Teknoloji Üssü'nde gerçekleşen teslimatın önemine vurgu yapıldı.

Times of Israel

İsrail merkezli gazete, Erdoğan'ın "Çelik Kubbe ile hava savunmada farklı bir klasmana çıkacağız. 1 adet Siper ve ona bağlı 10 araç ülkemizin hava savunmasında ülkemiz için dönüm noktasıdır" sözlerini aktardı. Haberde, sistemin dost ülkelerde güven, düşmanlarda korku yaratacağı ifadelerine de yer verildi

Reporter (Yunanistan)

Reporter, ASELSAN için açılan yeni savunma üssünün 1,5 milyar dolar değerinde olduğunu yazdı. Haberde, tesisin Türkiye tarihindeki en büyük savunma yatırımı olduğu vurgulandı. Çelik Kubbe'nin 47 bileşeninin de Türk ordusuna teslim edildiği aktarıldı.

