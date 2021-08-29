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Dünya

Dünyanın gündemine oturdu! İsrailli Başbakan kendi kendine konuştu!

ABD Başkanı Biden, İsrailli Başbakan Bennett ile yaptığı toplantıda uyuya kaldı. Biden'ın uyuduğunu gören Bennett ise konuşmaya devam etti.

HABERİN
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29 Ağustos 2021 Pazar 08:11 - Güncelleme: 29 Ağustos 2021 Pazar 08:17
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Afganistan'da meydana gelen bombalı saldırılar nedeniyle ertelenen Bennett-Biden görüşmesi gerçekleşti. ABD Başkanı Joe Biden, göreve gelmesinin ardından ABD'ye İsrail Başbakanı olarak ilk ziyaretini gerçekleşen Naftali Bennett ile bir araya geldi.

12 yıllık Binyamin Netanyahu iktidarından sonra yönetime gelen Bennett'in ABD ziyareti merakla beklenirken görüşmeye Biden'ın uyuklaması damga vurdu.

BENNETT KONUŞURKEN UYUKLADI

Basın mensuplarının karşısında gerçekleşen görüşmede Biden, Bennett'in konuştuğu sırada uyumaya başladı. ABD Başkanı'nın uyuduğunu gören Bennett ise konuşmaya devam etti. Olaya ilişkin görüntüler ise dünyanın gündemine oturdu.

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