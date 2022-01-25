Dünya'nın gündemine oturmuştu... CEO'su istifa etti

AA 25 Ocak 2022 Salı 22:25 - Güncelleme: 25 Ocak 2022 Salı 22:25

İsrail'in "Walla" haber sitesi, NSO Group'un CEO'su Levy'in istifasını duyurduğu kısa açıklamasını yayımladı.



Açıklamasında, NSO Group'un şirket yöneticiliğinden istifa ettiğini belirten Levy, "Görevimin son bulması ile şirketle ilgili son raporlar arasında hiçbir bağlantı yok." ifadelerini kullandı.



- İsrail'de "polis Pegasus'u denetimsizce kullandı" tartışması

İsrail ekonomi gazetesi Catalist'in 18 Ocak'ta yayımlanan "İsrail polisinin, Pegasus'u devlet görevlileri, iş adamları ve muhalif protesto gruplarını izlemek için mahkeme izni veya başka bir denetim olmaksızın kullandığı" yönündeki haberi İsrail'de tartışmalara neden olmuştu.

Özellikle İsrail polisinin önceki şefleri Roni Alsheich (2015-2018) ve Moti Cohen (2019-2020) döneminde sistemin yasal çerçeve dışında kullanıldığı kaydedilmişti.

- PEGASUS CASUS YAZILIMI DÜNYANIN DÖRT BİR YANINDA KULLANILDI

İsrail'in de bu yazılımı Filistinli yetkililer ve sivil toplum kuruluşu çalışanlarını dinlemek için kullandığı ortaya çıkmıştı. Şirket, ABD'nin yaptırım listesine alınmıştı.