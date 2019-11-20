Dünyanın kilitlendiği noktada! Savaş gemileri boğaza açıldı

ABD'nin uçak gemisi USS Abraham Lincoln ve yanındaki savaş gemileri, dünyanın kilitlendiği noktada bir kez daha boğaza doğru açıldı.

Uçak gemisi USS Abraham Lincoln ve yanındaki savaş gemileri Basra Körfezi'ne doğru ilerledi.

Dün Reuters'ın geçtiği habere göre USS Abraham Lincoln, yanında HMS Defender, USS Farragut, USS Leyte Gulf ile birlikte ilk kez Hürmüz Boğazı'nı geçip Basra Körfezi'ne açıldı.

Pentagon Mayıs ayında USS Abraham Lincoln'ü Umman Körfezi açıklarına yollamış, dünya yeni bir kriz çıkmasından korkmuştu.

Uçak gemilerinin Tahran-Washington geriliminin yeniden yükseldiği bir dönemde gerçekleşmesi bu endişeleri yeniden artırdı.