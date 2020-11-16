Dünyanın konuştuğu Türk normal hayata dönüş için tarih verdi

AA 16 Kasım 2020 Pazartesi 07:33 - Güncelleme: 16 Kasım 2020 Pazartesi 07:33

BBC'de Andrew Marr Show'da konuşan Şahin, böyle yüksek etkisi olan bir aşıyla insanlar arasındaki bulaşmanın belki yüzde 90 değil fakat yüzde 50 azalacağından emin olduğunu ifade ederek, bunun bile pandeminin yayılmasını önemli ölçüde düşüreceğini kaydetti.

Her şeyin yolunda gitmesi durumunda, aşının bu kış sonunda ya da gelecek yılın başında dağıtılmaya başlanacağını belirten Şahin, amaçlarının nisan ayına kadar dünya genelinde en az 300 milyon doz dağıtmak olduğunu bildirdi.

Gelecek kış normal hayata dönülebileceğini vurgulayan Şahin, tüm aşılama programının gelecek sonbahardan önce bitirilmesinin önemli olduğuna işaret etti.

Enfeksiyon oranlarının düşmesiyle yaz aylarının da virüsle mücadelede yardımcı olacağını ifade eden Şahin, gelecek yılın sonbahar aylarında yüksek düzeyde aşılanma oranına ulaşmanın gerekli olduğunu söyledi.

Aşının yan etkilerinin, aşının yapıldığı yerde birkaç gün süren ağrı ve bazı deneklerde yine birkaç gün süren hafif ateş olduğunu belirten Şahin, çalışmayı durduracak ya da ara verecek kadar ciddi bir yan etkiyle karşılaşmadıklarını da aktardı.

- YÜZDE 90'DAN FAZLA ETKİLİ OLDUĞU BİLDİRİLDİ

Amerikan ilaç şirketi Pfizer ile Türk bilim insanı Prof. Dr. Uğur Şahin'in kurucu ortağı olduğu Alman biyoteknoloji firması BioNTech'in Kovid-19'a karşı geliştirmekte olduğu potansiyel aşının virüse karşı yüzde 90'dan fazla etkili olduğu bildirilmişti.

BNT162b1 adlı aşı adayının 6 ülkede 43 bin 538 kişi üzerinde test edildiği, denemelerde şimdiye kadar ciddi bir güvenlik endişesi ortaya çıkmadığı duyurulmuştu.

Dünyanın dört bir yanındaki ülkeler, milyonlarca aşı dozu için sözleşme imzalamak için yarışırken, BioNTech, daha önce yaptığı açıklamada, 2020 sonuna kadar küresel olarak 100 milyon ve 2021 sonuna kadar yaklaşık 1,3 milyar doz aşı daha üretmeyi planladığını duyurmuştu.

Pfizer ve BioNTech, söz konusu aşının tedariki için ABD, AB, İngiltere, Kanada ve Japonya ile ön anlaşma imzalamıştı.

Şirketler, ABD hükümetine bu yıldan itibaren 100 milyon doz aşı sağlamak için 1,95 milyar dolarlık bir sözleşme imzalamıştı.

AB Komisyonu, dün yaptığı açıklamada, Komisyonun 300 milyon doza kadar aşı almak için bu şirketlerle yakında sözleşme imzalayacağını duyurmuştu.

AB, daha önce ilaç firmaları Johnson and Johnson, AstraZeneca ve Sanofi-GSK ile aşı satın almak üzere sözleşme imzalamış, bunların dışında CureVac, BioNTech-Pfizer ve Moderna firmalarıyla yapılan aşı satın alma görüşmelerinin başarılı şekilde sonuçlandığını açıklamıştı.

