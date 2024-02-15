Dünya'nın rengi değişiyor! NASA uyardı

NASA, iklim değişikliğinin kademeli ısınma etkisi nedeniyle gezegenin okyanuslarının yarısından fazlasının son 20 yılda maviden yeşile kaydığını söyledi.

En kötü etkilenen bölgeler, Dünya'nın en sıcak olduğu ekvator çevresi. Ulusal Oşinografi Merkezi'nden bilim insanları, iklim değişikliği nedeniyle oluşan renk değişiminin ekosistemin bozulduğunun bir işareti olduğunu belirtti.

İngiliz Ulusal Oşinografi Merkezi'nden bilim insanı ve Nature dergisinde yayınlanan çalışmanın yazarı BB Cael, "Bunu önemsememizin nedeni rengi önemsememiz değil, rengin ekosistemin durumundaki değişikliklerin bir yansıması olması" dedi.

2023'deki yapılan çalışma, renk değişiminin kesin nedeni henüz doğrulanmamış olsa da, bunun planktonlara bağlı olabileceğini öne sürüyor. Bu organizmalar deniz besin zincirinin en altında yer almakla birlikte, Dünya'daki oksijenin büyük bir kısmının üretilmesinde rol oynuyor. Aynı zamanda atmosfer üzerinde dengeleyici bir etkiye sahipler.

Sayıları oldukça fazla olan planktonlar, okyanuslardaki ışığı dağıtırlar ve bazıları farklı pigmentlere sahip. Renkteki bir değişiklik, bilim insanlarına plankton popülasyonlarının dünya çapında nasıl değiştiğine dair daha net bir fikir verebiliyor.

Bilim insanları renk değişimlerini, insan kaynaklı küresel ısınma hiç gerçekleşmemiş olsaydı okyanusların nasıl görüneceğini gösteren bir bilgisayar simülasyonuyla karşılaştırdı. Cael, "Tropik veya subtropik okyanusların neredeyse tamamında önemli ölçüde renk değişiklikleri var" dedi."Bunlar ekosistemi tahrip eden ultra büyük değişiklikler değil, sinsi olabilirler. Ancak bu bize, insan faaliyetlerinin küresel biyosferin büyük bölümünü henüz anlayamadığımız bir şekilde etkilediğine dair ek bir kanıt sunuyor." diye ekledi.

Bilim insanları bu okyanus yeşillenmesinin kalıcı etkisinin ne olabileceğini anlamaya çalışırken, Nasa da bu yıl konuyla ilgili yeni bir proje başlattı.

Ocak 2024'te fırlatılan Pace (plankton, aerosol, bulut, okyanus ekosistemi) adlı gelişmiş uydu misyonu, şu ana kadar yapılan küçük değişikliklerin yerine okyanustaki yüzlerce rengi ölçecek.

Cael, "Değişikliklerin ekolojik olarak gerçekte ne olduğu hakkında daha anlamlı çıkarımlar yapmak, kesinlikle bir sonraki büyük adım" ifadelerine yer verdi.