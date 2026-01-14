Dünyanın sağlık nöbetini onlar tuttu

Yeryüzü Doktorları kurulduğu günden bu yana Türkiye'de ve yurt dışında birçok bölgede dahili ve cerrahi branşlarda sağlık hizmetlerinin yanı sıra, afet ve kriz anlarının ilk zamanlarından itibaren gönüllü ağıyla hızla koordine oluyor. Dernek, bünyesindeki gönüllü doktorları ve sağlık çalışanlarıyla sahada aktif şekilde görev alırken dünyadaki yaraları sarmak için 2025 yılı boyunca ülkeler arası mekik dokudu. Özellikle Gazze'de yaşananlar başta olmak üzere, dünyanın farklı coğrafyalarındaki zorlu yaşam koşulları; en çok kırılgan grup olan anne ve çocukları derinden etkiledi. Onları tedavi etmek için yeryüzünün dört bir yanında seferber olan Türkiye'nin gönüllü doktorları, gittikleri her ülkenin sağlık sistemine katkı sağlamak için durmadan çalıştı. Yeryüzü Doktorları saha faaliyetlerini sürdürürken, Türk İş birliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı da (TİKA) derneğin en büyük paydaşları arasında yer aldı. TİKA'nın da desteklediği sağlık çalışmaları Türkiye'nin merhametini kilometrelerce uzaktaki yüreklere hissettirdi.

Sağlık başta olmak üzere insani yardım alanında çalışmalarını sürdüren Yeryüzü Doktorları, 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de devam eden insani krizde Gazzelilerin yanında yer aldı. Açlığın ve kıtlığın had safhada yaşandığı, temiz suya ulaşımın imkansızlaştığı coğrafyada dernek sağlık hizmetlerinin yanında yardım sevkiyatları, hijyen kolisi ve tankerlerle temiz su desteği sağladı. Gazze dahil 7 ülkede sağlık merkezi olan Yeryüzü Doktorları, 2025 yılında bu merkezlere yenisini ekledi ve Tanzanya'da yeni bir sağlık merkezi açtı. En yakın hastanenin kilometrelerce uzaklıkta olduğu ve temiz suya erişimin olmadığı Tanzanya-Kongwa bölgesinde kurulan sağlık merkeziyle birlikte bir su kuyusu da açıldı; böylelikle bölge halkı hem bir sağlık merkezine hem temiz suya kavuştu.

SAĞLIK HİZMETİNE ULAŞAMAYAN COĞRAFYALARDA KRİTİK AMELİYATLAR HAYAT KURTARDI

Yeryüzü Doktorları 2025 yılı boyunca dünyanın birçok ülkesinde çeşitli insani yardım faaliyetlerinde bulundu; bunların en başında gönüllü sağlık ekipleri geliyor. Türkiye'den yola çıkan gönüllü hekimler Kamboçya'dan Afganistan'a, Somali'den Tanzanya'ya, Uganda'dan Bangladeş'e uzanarak 12 farklı ülkede 22 sağlık kampında hizmet verdi. Gittikleri her ülkede sağlık taramaları, muayeneler ve bölgede yapılamayan kritik ameliyatları gerçekleştirerek binlerce insanın hayatını kurtardılar. Tıbbi malzeme ve ekipmanların yetersiz olduğu bölgelerde Türkiye'den temin ettikleri sarf malzemelerle tedavi sürecini ilerleten doktorlar, yerel sağlık çalışanlarına da bilgi, birikim ve tecrübelerini aktardı. Dernek yardımlaşma ve paylaşmanın yanı sıra profesyonel bakış açısıyla tıpta uzmanlık ve eğitim programı uygulayarak gittiği ülkelerin yerel sağlık kapasitesini desteklemeye çalıştı.

Yeryüzü Doktorları gönüllü sağlık ekipleri özellikli ameliyatlarda bazen bir bebeğin doğumuna şahitlik ederken bazen de imkansızlıklar sebebiyle yıllarca tedavi olmayı bekleyen ihtiyaç sahiplerinin ameliyatlarının yapılmasına vesile oldu. Gönüllü Sağlık Ekipleriyle imkanların sınırlı olduğu coğrafyalarda binlerce kişiye doğrudan tıbbi destek sağlayan dernek, anne-çocuk sağlığından kronik hastalıklara, acil vakalardan temel sağlık taramalarına kadar geniş bir alanda sağlık hizmeti verdi.

TİKA'DAN BÜYÜK DESTEK

Türkiye'nin uluslararası kalkınma iş birliği faaliyetleri çerçevesinde, ülkelerin ekonomik, sosyal ve insani kalkınma süreçlerini destekleyen TİKA, genel cerrahi, kadın hastalıkları ve doğum, ortopedi, çocuk cerrahisi, göz hastalıkları ve cerrahisi branşlarında sağlık kampı gerçekleştiren Yeryüzü Doktorları'nın en büyük destekçisi oldu. Aynı zamanda tıbbi teçhizat ve ekipman desteği de sağlayarak bölge halkının sağlık ihtiyacının karşılanmasında büyük rol oynadı. Yıllar içinde dernek ile sağlık alanında iş birliğini ilerleten TİKA, ihtiyaç bölgelerinde nitelikli sağlık hizmetlerine erişimin artırılmasına önemli katkılar sunuyor.

TİKA'nın kurumsal ve kalkınma gücü ile derneğin sağlık alanındaki tecrübesi, gönüllü doktorların yetkinliği sayesinde yürütülen projelerin hem etkili hem de sürdürülebilir olmasını sağlıyor. Bu sayede kısa vadeli sağlık hizmetleri sunmakla kalmayıp, yerel sağlık sistemlerinin güçlendirilmesi hedefleniyor.

Yeryüzü Doktorları 2025 yılı boyunca TİKA'nın katkısıyla yer aldığı 9 ülkede 295 vakanın ameliyatını yaparken 3 bin 540 kişinin muayenesini gerçekleştirdi. Yıl boyunca 8 bin 965 muayene, 7 bin 534 ilaç dağıtımı, 458 ameliyat gerçekleştiren gönüllü hekimler binlerce faydalanıcının hayatına dokundu. Bugüne kadar 20 milyondan fazla muayene gerçekleştiren dernek bu yıl da yeryüzünün sağlık nöbetçisi oldu.

YENİ YILDA DA İNSANİ YARDIM FAALİYETLERİ DEVAM EDECEK

Yeryüzü Doktorları 2025 yılı boyunca binlerce insanın hayatına dokunduğu gönüllü sağlık hizmetlerine yeni yılda da ara vermeden devam edecek. Yılın ilk gönüllü ekibini 1-8 Şubat tarihleri arasında Suriye'nin Halep şehrinde çocuk cerrahisi alanında planlayan dernek, Ramazan ayında da Kamerun'da olacak. Dünyanın dört bir yanına uzanan Yeryüzü Doktorları, Gazze'yi de unutmuyor; bölgede fizik tedavi, birinci basamak sağlık hizmeti, sıcak yemek ve temiz su desteği sağlamaya devam ediyor. Bağışçılarının desteğiyle çalışmalarına soluksuz devam eden dernek, yeni yılda da ihtiyaç sahibi coğrafyalara şifa olmayı hedefliyor.