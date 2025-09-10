İSTANBUL 29°C / 20°C
Parçalı bulutlu, güneşli
10 Eylül 2025 Çarşamba / 18 RebiülEvvel 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,2863
  • EURO
    48,4381
  • ALTIN
    4847.82
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Dünyanın tepkisini çekmişti! Trump'tan ölüm cezası talebi
Dünya

Dünyanın tepkisini çekmişti! Trump'tan ölüm cezası talebi

ABD'nin North Carolina eyaletinde, Ukraynalı göçmen Iryna Zarutska'yı bıçaklayarak öldüren şahsa yönelik tepkiler sürüyor. Konuya ilişkin açıklama yapan ABD Başkanı Trump, saldırganın ölüm cezasına çarptırılması gerektiğini belirtti.

AA10 Eylül 2025 Çarşamba 16:33 - Güncelleme:
Dünyanın tepkisini çekmişti! Trump'tan ölüm cezası talebi
ABONE OL

Trump, ABD merkezli Truth Social sosyal medya platformundaki hesabından, 22 Ağustos'ta North Carolina'nın Charlotte kentinde trende seyahat ederken Decarlos Brown adlı siyahi bir ABD'li tarafından bıçaklanarak öldürülen Zarutska hakkında paylaşım yaptı.

Zarutska'nın ABD'ye "güvenlik ve barış" arayışıyla geldiğine dikkati çeken Trump, "Ukrayna'dan ABD'ye barış ve güvenlik arayışıyla gelen güzel, genç kadını vahşice öldüren hayvan, '(şüphesiz ki) çabuk' bir yargılamaya tabi tutulmalı ve (ona) sadece ölüm cezası verilmelidir." ifadelerini kullandı.

Trump, söz konusu cezadan başka bir seçeneğin olmadığını vurguladı.

UKRAYNALI GÖÇMENİN ÖLDÜRÜLMESİ

Ukrayna'daki savaştan kaçarak ABD'ye göçmen olarak gelen Iryna Zarutska, 22 Ağustos'ta North Carolina'nın Charlotte kentinde bir trende seyahat ederken Decarlos Brown adlı siyahi bir ABD'li tarafından bıçaklanarak öldürülmüştü.

Daha önce 14 ağır suç kaydı olduğu belirtilen Brown'ın birinci derece cinayetten yargılanacağı açıklanmıştı.

Zarutska'nın öldürülmesine ilişkin video kaydı dün ABD kamuoyuna yansımış ve söz konusu görüntüler büyük tepki çekmişti.

ABD Başkanı Donald Trump, Zarutska'nın ailesine başsağlığı dilerken bu tür suçluların hapisten çıkmaması gerektiğini dile getirmişti.

ÖNERİLEN VİDEO

Harmony Kulesi yerle bir oldu: O anlar kamerada

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.