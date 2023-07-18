Dünyanın umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan'da: Kritik bir satranç hamlesi daha yapacak

Dünyanın gözü kulağı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Körfez turunda. Dün Rusya tarafından Küresel gıda krizinin önüne geçen tahıl koridorunun üçüncü dönemde devam ettirilmeyeceğinin açıklanmasının ardından dünya umudunu bir kez daha Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bağladı.

"PUTİN'İN BU İNSANİ KÖPRÜNÜN DEVAMINI İSTEDİĞİNE İNANIYORUM"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Dünya gündemini meşgul eden bir hususa değinmek istiyorum. Biliyorsunuz Rusya, Ukrayna arasındaki çatışmaların daha fazla yıkıma, gözyaşı ve drama yol açmaması için yoğun çaba harcıyoruz. İlk günden itibaren savaşın kazananı, barışın kaybedeni olmaz diyoruz. Birinci yılına girmek üzere olduğumuz Karadeniz Girişimi insani mülahazaların çatışma dinamiklerine galebe çaldığının ispatlayan bir projedir. Bu girişim önemli bir diplomatik başarı olarak şimdiden tarihe geçmiştir. Girişim sayesinde dünya piyasalarına 33 milyon tondan fazla tahıl ürünü sevk edildi. Böylece gelir seviyesi düşük birçok ülkenin gıda krizine sürüklenmesinin önüne geçildi. Karadeniz Girişiminin devam etmesine atfettiğimiz önemi farklı vesilelerle dile getirdik. Bu amaçla diplomatik gayretlerimizi son günlerde yoğunlaştırdık. Girişimin bu noktaya gelmesine katkıda bulunan ilgili tüm taraflara tekrar teşekkür ediyorum. Bugün yapılan açıklamaya rağmen Rusya Federasyonu Devlet Başkanı dostum Putin'in bu insani köprünün devamını istediğine inanıyorum. Bu arada Dışişleri Bakanım muhatabıyla görüşmelerini yapacak. Biz de seyahatten döner dönmez Sayın Putin'le ben de görüşmelerimi yapacağım. Kendisiyle Ağustos ayında ülkemizde bir araya geldiğimizde tüm bu hususları görüşme fırsatını da bulacağız. Ayrıca Rus tahıl ve gübresinin sevkinin önünün açılması noktasında nasıl hareket edebileceğimizi de istişare edeceğiz" diye konuşmuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu sözleri dünyada yankılanırken CNN International, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin'in Ağustos ayında gerçekleştireceği görüşmeye odaklandı. Başkan Erdoğan'ın bölgede büyük bir jeopolitik güç unsuru oluşturduğunu yazan gazete, Erdoğan'ın kritik bir satranç hamlesi daha yapacağını belirtiyor.

Erdoğan'ın orijinal tahıl anlaşmasına önayak olduğu belirtilen haberde, Türkiye'nin böylece NATO ve gelişmekte olan ülkeler için kritik bir role sahip olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kartlarını ustaca kullandığı yazılan haberde, Erdoğan'ın Putin'den 'dostum' diye bahsetmesi özellikle vurgulandı. Rus liderin insani köprüyü koruyacağını belirtti.

Anlaşmaya geri dönüş sağlanması halinde Erdoğan'ın Avrasya'daki büyük güç siyasetinin menteşesi olarak yerini güçlendireceği ifade edildi.

Amerika Katolik Üniversitesi'nde profesör olan Michael Kimmage'nin sözlerine de yer verilen haberde, Türkiye'nin benzersiz bir konumda olduğu ifade edildi. Hem NATO'da hatırı sayılır bir konuma sahip olan hem de Rusya ve Ukrayna ile denge politikası izleyebilen Türkiye'nin tahıl koridoru anlaşmasını Putin-Erdoğan görüşmesinden önce çözebileceğini belirtti.