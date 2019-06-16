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Dünyanın yarısı online

İnternet kullanıcılarının sayısı 3,8 milyarla dünya nüfusunun yarısından fazlasını oluşturdu. En fazla internet kullanıcısının bulunduğu ülke Çin olurken, Türkiye 15’inci sırada yer aldı. 

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İnternet kullanıcılarının sayısı geçen yıl dünya nüfusunun yarısından fazlasını oluşturarak 3,8 milyara ulaştı. BOND İnternet Trendleri Raporu’na göre, internet kullanıcı sayısı her geçen yıl artmasına rağmen artış hızı yavaşlıyor. İnternet kullanıcı sayısı, 2018’de bir önceki yıla göre yüzde 6 artarak 3,8 milyara ulaştı ve dünya nüfusunun yüzde 50’sinden fazlasını oluşturdu. İnternet kullanıcılarının yüzde 53’ü Asya Pasifik’te, yüzde 15’i Avrupa’da, yüzde 13’ü Afrika ve Orta Doğu’da, yüzde 10’u Latin Amerika ve Karayipler’de, yüzde 9’u ise Kuzey Amerika’da bulunuyor. Kullanıcı sayısının yüzde 21’ini Çin, yüzde 12’sini Hindistan ve yüzde 8’ini ABD oluşturuyor. Bu ülkeleri Endonezya, Brezilya, Japonya, Rusya ve Meksika takip ederken, Türkiye listede 15’inci sırada yer alıyor. Raporda, tüketicilerin, internet kullanımında aşırılığa kaçmaya dair endişelerinin olduğu ve bunu azaltmak için adımlar atmaya başladığı belirtiliyor. Sosyal medya kullanımında güçlü bir büyüme döneminin ardından yavaşlama başladığı görülürken, gizlilik ve sorunlu içerik kaygıları da kullanıcıların davranışlarını etkiliyor. 

 

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