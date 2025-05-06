Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile dün telefonda görüştü.

Görüşmede, Türkiye ile ABD ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye'nin ABD ile başta savunma sanayii olmak üzere birçok alanda işbirliğini ilerletmek için adım atmaya devam edeceğini belirtti.

"ERDOĞAN İLE BİRLİKTE ÇALIŞMAYI SABIRSIZLIKLA BEKLİYORUM"

ABD Başkanı Donald Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaptığı telefon görüşmesini "çok iyi ve verimli" şeklinde tanımlarken, "Rusya ile Ukrayna arasındaki saçma ama ölümcül savaşın sona erdirilmesi konusunda Cumhurbaşkanı Erdoğan ile birlikte çalışmayı sabırsızlıkla bekliyorum." değerlendirmesini yaptı.

KRİTİK GÖRÜŞME DÜNYA BASININDA

Dünya basını, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Trump'ın görüşmesini manşetlerinden duyururken, haberlerde Türkiye ve ABD'nin küresel meselelerin çoğunda ortak görüşleri paylaştığı yorumuna yer verildi.

Yunan Kathimerini gazetesi, Trump'ın iki ülke arasındaki mevcut iş birliğinin devam etmesi gerektiğinin altını çizdiğini belirtti.

"TRUMP TÜRKİYE'NİN HAKİMİYETİNİ KABUL ETTİ"

İsrail merkezli Times of Israel, son dönemde Türkiye ile İsrail arasında Suriye ve Gazze politikaları nedeniyle artan gerilimin görüşmede ele alındığına dikkat çekti.

Gazete, Erdoğan'ın, İsrail'in Gazze operasyonlarını şiddetle eleştirdiği ve uluslararası kurumları harekete geçmeye çağırdığını söyleyerek, "Trump'ın, Türkiye'nin Suriye'de İsrail'e karşı kurduğu hakimiyeti kabul etmiş gibi göründüğü" yorumunu yaptı.

Fox News, tarafların, özellikle Ukrayna'daki çatışmaların sona erdirilmesi için iş birliği yapma konusunda mutabık kaldığını bildirdi.

Bloomberg, iki liderin görüşmesinde pek çok konuda görüş birliğine varıldığını aktarırken, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Trump'ın Ukrayna'da savaşı bitirmek için birlikte çalışma konusunda aynı görüşte olduğunu okuyucularına iletti.

Katarlı haber ajansı El Cezire, görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın komşu Suriye'nin toprak bütünlüğünü koruma ve kalıcı istikrarı sağlama konusundaki kararlılığını yinelediğini ifade etti.

Moscow Times, ABD Başkanı'nın Ukrayna Savaşı'nı bitirmek için Erdoğan'ın yardımını "gözlediğini" kaydetti.