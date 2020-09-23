Dünyaya bu mesajı verdi: Herhangi bir yerdeki adaletsizlik her yerde adalet için bir tehdittir

AA 23 Eylül 2020 Çarşamba 09:53 - Güncelleme: 23 Eylül 2020 Çarşamba 09:53

Bu yıl yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle sanal ortamda düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) 75. Genel Kurul Görüşmeleri'ne video mesaj gönderen Ramaphosa, zirvenin ilk gününde 'Siyahların hayatı önemlidir' hareketinden bahseden ilk lider oldu.

Kurumsal ırkçılığın acısını çok iyi bilen bir ülke olarak Güney Afrika'nın ırkçılığa karşı hızlı adım atılması taleplerini desteklediğini belirten Ramaphosa, '2020 yılı, 'Siyahların hayatı değerlidir' hareketi şemsiyesi altında ırkçılığın sınırlarını geri püskürten muazzam bir dalga olarak hatırlanacak.' diye konuştu.

Ramaphosa, Birleşmiş Milletlere ırkçılığın ortadan kaldırılması çağrısı yaptı.

AFRİKA'YA DAHA FAZLA TEMSİL ÇAĞRISI

Afrika ülkelerinin BMGK'de daha fazla temsil edilmesini ve bunun hükümetler arası müzakerelerde acil olarak ele alınması gerektiğine de işaret eden Ramaphosa, "Yalnızca reformdan geçirilmiş ve kapsayıcı bir BM Güvenlik Konseyi aracılığıyla dünyanın en uzun süreli çatışmalarını çözebiliriz." dedi.

Ramaphosa, Filistin ve Batı Sahra'daki yasa dışı işgale son verilmesi çağrısında bulunarak bölge halkına özerlik hakkı verilmesi gerektiğini söyledi.

BM'nin dünyanın her yerinde ön yargı ve hoşgörüsüzlüğü sona erdirmek için hiçbir çabadan kaçınmaması gerektiğini belirten Ramaphosa, Amerikalı aktivist ve insan hakları savunucusu Martin Luther King Jr'den alıntı yaparak "Herhangi bir yerdeki adaletsizlik her yerde adalet için bir tehdittir." diye konuştu.

Ramaphosa ayrıca Küba'ya uygulanan yaptırımların kaldırılmasını istedi.