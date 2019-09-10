Dünyaya duyurdu: Gizli bölgeleri ifşa ettik
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ulusa sesleniş programında, İran´ın nükleer programı ile ilgili gizli bölgelerinin İsrail tarafından keşfedildiğini açıkladı. İran Dışişleri Bakanı Zarif ise iddiaları reddetti.
- DHA
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İran´ın Abadeh´te bulunan tesiste nükleer silahlar geliştirildiğini ve İsrail´in tesisin varlığını keşfettikten sonra İran´ın tesisi imha etmeye karar verdiğini ileri sürdü.
Ulusa sesleniş programında tesisin uydu görüntülerini paylaşan Netanyahu, İsrail istihbaratı tarafından keşfedilen on binlerce sayfalık nükleer arşivin de ellerinde bulunduğunu söyledi. Netanyahu aynı zamanda, geçen sene İran´ın gizli nükleer programı için malzeme ve ekipman depoladığı Turquzabad´daki nükleer deposunun da yine İsrail tarafından açığa çıkarıldığını belirtti.
Netanyahu, uluslararası toplumu İran konusunda uyarırken, İran üzerinde daha fazla baskı oluşturmak için ABD saflarına katılma çağrısı yaptı.
ZARİF'TEN NETANYAHU'YA YANIT: YALANCI ÇOBAN AĞLIYOR
İran Dışişleri Bakanı Zarif, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu´nun, 'Tahran´ın gizli bir bölgede nükleer silah geliştirdiği' iddiasını reddetti ve İsrail´in savaş için bahane aradığını söyledi.
İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, sosyal medya hesabından yayınladığı mesajında, İsrail´in kendi nükleer cephaneliğine atıfta bulunarak "Asıl nükleer silahların sabihi olan yalancı çoban ağlıyor" yazdı. Zarif, mesajını kanıtlamak için 6 Ekim 1996 tarihli "İsrail´in gizli nükleer cephaneliği" başlıklı Sunday Times gazetesinin bir görselini de sosyal medya hesabından paylaştı.
B-TAKIMI SADECE SAVAŞ İSTİYOR
Dışişleri Bakanı Zarif, Suudi Prens Bin Salman, Birleşik Arap Emirlikleri Veliaht Prensi Muhammed bin Zayid´e ve ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton´ı B-Takımı olarak tanımlayarak, "Trump ve onun B-Takımı yalnızca savaş istiyor. Masum insanların kanı ve bir başka 7 trilyon dolar harcama pahasına" diye yazdı.
ABD Başkanı Donald Trump, ülkesinin Orta Doğu´daki savaşlar için 7 trilyon dolar para harcadığını ve ülkenin lehine somut bir sonuç alamadığını söylemişti.
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