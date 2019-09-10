28°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,775
  • 6,38
  • 278.408
  • 100605
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Dünyaya duyurdu: Gizli bölgeleri ifşa ettik

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ulusa sesleniş programında, İran´ın nükleer programı ile ilgili gizli bölgelerinin İsrail tarafından keşfedildiğini açıkladı. İran Dışişleri Bakanı Zarif ise iddiaları reddetti.

  • DHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İran´ın Abadeh´te bulunan tesiste nükleer silahlar geliştirildiğini ve İsrail´in tesisin varlığını keşfettikten sonra İran´ın tesisi imha etmeye karar verdiğini ileri sürdü.
 
Ulusa sesleniş programında tesisin uydu görüntülerini paylaşan Netanyahu, İsrail istihbaratı tarafından keşfedilen on binlerce sayfalık nükleer arşivin de ellerinde bulunduğunu söyledi. Netanyahu aynı zamanda, geçen sene İran´ın gizli nükleer programı için malzeme ve ekipman depoladığı Turquzabad´daki nükleer deposunun da yine İsrail tarafından açığa çıkarıldığını belirtti.
 
Netanyahu, uluslararası toplumu İran konusunda uyarırken, İran üzerinde daha fazla baskı oluşturmak için ABD saflarına katılma çağrısı yaptı.

ZARİF'TEN NETANYAHU'YA YANIT: YALANCI ÇOBAN AĞLIYOR

İran Dışişleri Bakanı Zarif, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu´nun, 'Tahran´ın gizli bir bölgede nükleer silah geliştirdiği' iddiasını reddetti ve İsrail´in savaş için bahane aradığını söyledi. 
 
İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, sosyal medya hesabından yayınladığı mesajında, İsrail´in kendi nükleer cephaneliğine atıfta bulunarak "Asıl nükleer silahların sabihi olan yalancı çoban ağlıyor" yazdı. Zarif, mesajını kanıtlamak için 6 Ekim 1996 tarihli "İsrail´in gizli nükleer cephaneliği" başlıklı Sunday Times gazetesinin bir görselini de sosyal medya hesabından paylaştı.
 
B-TAKIMI SADECE SAVAŞ İSTİYOR
 
Dışişleri Bakanı Zarif, Suudi Prens Bin Salman, Birleşik Arap Emirlikleri Veliaht Prensi Muhammed bin Zayid´e ve ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton´ı B-Takımı olarak tanımlayarak, "Trump ve onun B-Takımı yalnızca savaş istiyor. Masum insanların kanı ve bir başka 7 trilyon dolar harcama pahasına" diye yazdı.
 
ABD Başkanı Donald Trump, ülkesinin Orta Doğu´daki savaşlar için 7 trilyon dolar para harcadığını ve ülkenin lehine somut bir sonuç alamadığını söylemişti.

İstanbul´un göbeğine indiler; köpekleri kovaladılar

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Davullu zurnalı düğün yapmayan şimdi yandı

Davullu zurnalı düğün yapmayan şimdi yandı

Soldado, Süper Lig’e laf attı

Soldado, Süper Lig’e laf attı

Dar gelirliye 350 TL taksitle ev

Dar gelirliye 350 TL taksitle ev

Seçili Ürünlerde Sepette %15 İndirim

Seçili Ürünlerde Sepette %15 İndirim

İçişleri Bakanlığı görevden almıştı... PKK’lı teröristleri gizlice tedavi ettiği ortaya çıktı

İçişleri Bakanlığı görevden almıştı... PKK’lı teröristleri gizlice tedavi ettiği ortaya çıktı

Amerikan vizesi olmayan ölebilir!

Amerikan vizesi olmayan ölebilir!

Sayı 18'e ulaştı: Oğlumu cihat ile avladılar

Sayı 18'e ulaştı: Oğlumu cihat ile avladılar

'Türkiye-Almanya ilişkileri normalleşti'

'Türkiye-Almanya ilişkileri normalleşti'
 

POPÜLER HABERLER

İstanbul´un göbeğine indiler; köpekleri kovaladılar

İstanbul´un göbeğine indiler; köpekleri kovaladılar

Alışveriş yapan eşlerini bekleyen erkeklerin komik halleri

Alışveriş yapan eşlerini bekleyen erkeklerin komik halleri

Yüzlerce kişi aynı anda uçurdu!

Yüzlerce kişi aynı anda uçurdu!

İnsan gibi tepki veren komik hayvanlar

İnsan gibi tepki veren komik hayvanlar

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA