İSTANBUL 21°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,8158
  • EURO
    7,4344
  • ALTIN
    380.418
  • BIST100
    103024
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Dünyaya 'harekete geçin' çağrısı: Tarihin en büyük felaketi olur
Dünya

Dünyaya 'harekete geçin' çağrısı: Tarihin en büyük felaketi olur

Yemen hükümeti, Hudeyde'nin kuzeyindeki Ras İsa Limanı'nda demirleyen Safir petrol tankerinin bakımı için uluslararası topluma harekete geçme çağrısı yaptı.

AA26 Mayıs 2020 Salı 07:29 - Güncelleme: 26 Mayıs 2020 Salı 07:29
ABONE OL

Yemen Enformasyon Bakanı Muammer el-İryani, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, 1 milyon varili aşkın petrol taşıyan tankerde sızıntı ya da herhangi bir patlama olması durumunda dünya tarihinin en büyük çevre felaketinin yaşanacağı uyarısında bulundu.

Tankere ait iki fotoğraf paylaşan İryani, bu fotoğrafların gemide meydana gelen yıpranmayı ortaya koyduğunu kaydetti.

Ras İsa Limanı'nda 5 yıldır demirli bulunan tankere bakım yapılamamasından Husileri sorumlu tutan İryani, bakım yapılmaması nedeniyle Hudeyde'deki 3 milyon kişinin zehirli gazlardan etkilenmesi de dahil olmak üzere Yemen'i bekleyen pek çok tehlike olduğunu ifade etti.

İryani, BM teknik ekiplerinin tankerde hasar tespit ve periyodik bakım çalışmalarına başlaması için uluslararası topluma acilen harekete geçme çağrısı yaptı.

Yemen hükümeti daha önce de Husileri, 5 yıldır Hudeyde kıyısında bekleyen Safir petrol tankerinde incelemede bulunması için Birleşmiş Milletler (BM) ekibine izin vermemekle suçlamıştı.

Tankerin içindeki 1 milyon varili aşkın petrolün Kızıldeniz'de bir felakete neden olabileceğini belirten Yemen hükümeti, BM'den, Safir tankerinde inceleme yapılmasına izin vermesi için Husilere baskı uygulamasını istemişti.

Ras İsa Limanı'ndan ihracat, Husiler ile hükümet güçleri arasında çatışmaların başladığı 2015 başı itibarıyla durmuştu.

Söz konusu liman, ülkede ham petrol ihraç edilen üç limandan biri olarak biliniyor ve daha çok Marib petrolünün ihracında rol oynuyor.

Çekirge sürüleri Dubai'yi istila etti

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.