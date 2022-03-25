İSTANBUL 11°C / 3°C
Parçalı bulutlu, güneşli
25 Mart 2022 Cuma / 22 Saban 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    14,8394
  • EURO
    16,3871
  • ALTIN
    934.775
  • BIST100
    2176.2
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Dünyayı ayağa kaldıracak açıklama: İlk kez denedik
Dünya

Dünyayı ayağa kaldıracak açıklama: İlk kez denedik

Kuzey Kore, 24 Mart'ta 'yeni tip' kıtalar arası balistik füze denediğini duyurdu. Bu füzenin 'ilk kez fırlatıldığı' kaydedilirken, denemenin Kuzey Kore lideri Kim Jong-un nezaretinde gerçekleştiği belirtildi.

AA25 Mart 2022 Cuma 07:47 - Güncelleme: 25 Mart 2022 Cuma 07:48
ABONE OL

Kuzey Kore, dün denediği füzenin, "yeni tip" kıtalar arası balistik füze (ICBM) olduğunu açıkladı.

Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansının (KCNA) haberinde, ülkenin dün yeni tip ICBM fırlattığı bildirildi.

Bu füzenin "ilk kez fırlatıldığı" kaydedilen haberde denemenin, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un nezaretinde gerçekleştiği belirtildi.

Güney Kore, Kuzey Kore'nin dünkü füzesinin 6 bin 200 kilometrenin üzerindeki irtifada yaklaşık 1080 kilometre uçtuğunu bildirmişti.

Japonya füzenin, Hokkaida'daki Oşima bölgesinin 150 kilometre batısına ve ulusal münhasır ekonomik bölge içerisine düştüğünü doğrulamıştı.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, kıtalar arası balistik füze denemesinin BM Güvenlik Konseyi kararlarını "alenen ihlal ettiğini" bildirmişti.

Brüksel'deki G7 liderler zirvesi kapsamında ikili görüşen ABD Başkanı Joe Biden ve Japonya Başbakanı Kişida Fumio, denemeyi kınamıştı.

ABD Başkanı Biden'ın görüşmede ülkesinin, Japonya ve Güney Kore'nin "güvenliğine sarsılmaz desteğini" vurguladığı kaydedilmişti.

  • Kuzey Kore
  • kıtalar arası balistik füze
  • Kim Jong-un

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.