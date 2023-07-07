Dünyayı sarsacak iddia! Threads sonrası Elon Musk sessizliğini bozdu

Twitter'a rakip yeni sosyal medya platformu Threads'in kullanıma sunulması sonrası Elon Musk sessizliğini bozdu. Musk, Zuckerberg'e karşı "Rekabet iyi fakat hile iyi değil." açıklamasında bulundu. Ayrıca Twitter'ın avukatı Alex Spizo dünyayı saracak bir iddia ortaya attı. Spizo, "Gizli bilgilere erişimi olan eski çalışanları işe alarak Twitter'ın bir kopyasını yaptılar" dedi.

DÜNYAYI SARSACAK İDDİA! THREADS, ELON MUSK'I KIZDIRDI

Facebook, Instagram ve WhatsApp'ın sahibi Meta, Twitter'a rakip yeni sosyal medya platformu Threads'i kullanıma sundu.

Threads'e kayıt olanların sayısı ilk gününde 30 milyonu aştı.

Mark Zuckerberg, "Özel bir şeyin başlangıcı gibi geliyor, ancak uygulamayı geliştirmek için önümüzde yapacak çok işimiz var" dedi.

Twitter, Threads uygulamasının benzerliği nedeniyle Meta'yı dava açmakla tehdit etti.

'REKABET İYİ AMA HİLE DEĞİL'

Twitter'ın avukatı Alex Spizo, "Gizli bilgilere erişimi olan eski çalışanları işe alarak Twitter'ın bir kopyasını yaptılar" dedi.

Twitter'ın sahibi Elon Musk, sosyal medyada Meta'ya dava açılacağı iddia edilen bir habere, Mark Zuckerberg'e karşı iğneleyici bir yanıt verdi:

"Rekabet iyi fakat hile iyi değil."