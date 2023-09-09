Dünyayı sarsacak Prigojin iddiası: Yaşadığı yeri açıkladılar

Rus paralı asker grubu Wagner'in lideri Prigojin'in ölmediğine ilişkin yeni bir iddia ortaya atıldı. Rusya her ne kadar Prigojin'in uçak kazasında öldüğünü doğrulasa da, o günden bu yana uluslararası basında aksi yönde iddialar mevcut.

RUS YETKİLİLERLE GİZLİ ANLAŞMA

Prigojin'in ölmediği ve yakın zaman da yeniden ortaya çıkacağı iddialarına, sahte pasaport ve fotoğraflar da katılmıştı. Wagner liderine ilişkin iddialara bir yenisi daha eklendi.



Prigojin'in hayatta olduğu ve Rus yetkililerle gizli bir anlaşma yaptığı öne sürüldü.

Prigojin'in hayatını kaybettiği uçak kazasının arkasında Rusya Devlet Başkanı Putin'in olduğu iddiaları çok konuşuluyordu. Konu hakkında bir son dakika iddiası ise Rus askeri analist Dr. Valery Solovey'den geldi.

UÇAKTA PRİGOJİN'İN DUBLÖRÜ VARDI

Moskova'nın ajan ve diplomat yetiştiren prestijli okulu, Uluslararası İlişkiler Enstitüsü'nde (MGIMO) görev yapmış olan Solovey, Prigojin'in ölmesinden günler sonra Wagner liderinin hayatta olduğunu söylemişti. Düşen uçakta Prigojin'in dublörünün bulunduğunu açıklayan Solovey, ilerleyen günlerde Prigojin'in yerini açıklayacağının da sözünü vermişti.



"ADADA MUTLU BİR HAYATI VAR"

Sözünü tutan Solovey bomba iddiasıyla çok konuşuldu. Solovey'e göre Wagner Lideri Prigojin, şu anda Venezuela'nın Karayip cenneti Margarita Adası'nda yaşıyor. Gözlerden uzak olan ve sakin günler geçiren Prigojin'in sağlık durumu ise gayet iyi.



Solovey iddiasında, Prigojin'in uçağının düşürüleceğine dair bir istihbarat aldığını ve bu nedenle oldukça gizli bir şekilde kendisine yeni bir güzergah belirlediğine yer verdi. Solovey, Putin ve Rusya Güvenlik Konseyi sekreteri Nikolai Patrushev'in dahil olduğu bir anlaşma yapıldığını da öne sürdü. Rus analist, "Wagner'in kilit komutanları hayatını kaybederken Prigojin hayatta kaldı" ifadelerini kullandı.

SERVETİNE NE OLDU?

Bu komplo teorisine göre göre Rus yetkililer ve Prigojin arasında sessiz bir iş birliği sağlandı. Rus yetkililer Prigojin'e ortalıkta görünmemesi ancak savaşın ilerlemesi durumunda paralı askerlerine liderlik etmesi için geri dönebileceğini söyledi.



Rus analist, Prigojin'in elmas, altın ve nakit içerden serveti için de bir anlaşma yaptığını, servetinin 7'de 1'inin kendine kaldığını, kalan kısmının ise Rusya'ya aktarıldığını iddia etti.