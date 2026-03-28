ABD Ulusal Terörle Mücadele Merkezi (NCTC) Direktörlüğü görevinden Trump yönetiminin İran'a saldırısı sonrası 'vicdanen destekleyemeyeceği' diyerek istifa eden Joe Kent'ten yeni itiraflar geldi.

Eşini Irak'taki çarpışmalarda kaybettiğini açıklayan Joe Kent, istifa gerekçesinde "İran ulusumuz için doğrudan bir tehdit oluşturmuyordu. Bu savaşı, İsrail'in ve onun güçlü Amerikan lobisinin baskısıyla başlattığımız çok açık" ifadelerini kullanmıştı. Kent dün yaptığı açıklamada da itiraflarını sürdürdü. Kent, terör örgütü El Kaide'nin ABD hükümeti tarafından silahlandırıldığını söyledi.

KÜRESEL TERÖR AĞI KURDUK

Suriye'de iç savaşın başlamasından sonra DEAŞ'ın bölgedeki varlığı ile ilgili de açıklamada bulunan Joe Kent, "Suriye'de DEAŞ'ı, ABD kasten yarattı. Suriye'de Esad rejimini devirmek ve İsrail'i korumak için kasıtlı olarak küresel bir terör ağı kurduk" dedi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

16 Mart Salı günü istifa ettiğini duyuran Kent hakkında FBI tarafından soruşturma başlatıldığı ortaya çıkmıştı. BBC News'e bilgi sızdırma iddialarıyla ilgili Kent hakkındaki soruşturmanın istifasından önce başlatıldığı açıklandı.

Joe Kent'in itirafları, İsrail'in bölgede oluşturmak istediği düzeni gözler önüne serdi.