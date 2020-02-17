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Dünya

Koronavirüsün bulaştığı kişi sayısı 71 bini geçti

Yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) görüldüğü bildirilen ülkelerin yetkili sağlık kurumlarından derlenen verilere göre, koronavirüs tespit edilen kişi sayısı 71 bini aştı.

AA17 Şubat 2020 Pazartesi12:24 - Güncelleme: 17 Şubat 2020 Pazartesi 12:24

Koronavirüs, Çin dışında 25 ülkeye ve Çin ile ihtilaflı Tayvan Adası'na yayıldı.

Kovid-19 salgını nedeniyle Çin'de ölenlerin sayısı 1771'e yükseldi. Ölümlerden biri Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde yaşandı. Bunun dışında Fransa'da bir, Japonya'da bir, Filipinler'de bir ve Tayvan'da bir kişi koronavirüsten hayatını kaybetti.

Çin ana karasında vaka sayısı 10 bin 644'ünün durumu ciddi olmak üzere 70 bin 548'e, Hong Kong'da 57'ye çıktı; Makau Özel İdari Bölgesi'nde bu sayı 10 olarak açıklandı. Tayvan'da da 20 kişide koronavirüs tespit edildi.

Çin dışında koronavirüsün görüldüğü ülkeler ve vaka sayıları şöyle:

"Japonya 419, Singapur 75, Tayland 35, Güney Kore 30, Vietnam 16, Almanya 16, ABD 15, Avustralya 14, Fransa 12, İngiltere 9, Birleşik Arap Emirlikleri 9, Kanada 8, Filipinler 3, Hindistan 3, İtalya 3, Rusya 2, İspanya 2, Belçika 1, Nepal 1, Sri Lanka 1, İsveç 1, Kamboçya 1, Finlandiya 1, Mısır 1, Malezya 22."

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