Durmuyorlar: 07.27 sularında fırlatıldı

AA 11 Ocak 2022 Salı 07:44 - Güncelleme: 11 Ocak 2022 Salı 07:44

Japonya ve Güney Kore, Kuzey Kore'nin balistik olma ihtimali yüksek füze denemesi yaptığını ifade etti.

Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı yaptığı açıklamada, Kuzey Kore'nin kara konuşlu füzeyi Japon Denizi yönüne doğru yerel saatle 07.27 sularında fırlattığını belirtti.

Açıklamada, füzenin balistik olma ihtimalinin yüksek olduğu bildirildi.

Japonya hükümeti de füzenin ulusal münhasır ekonomik bölge dışına düştüğünü açıkladı.

Japonya Savunma Bakanlığı, "balistik olduğu tahmin edilen füzeye" ilişkin detaylı bilgi vermedi.

Kyodo ajansı henüz bölgede seyir halindeki gemi ve uçaklarda hasar saptanmadığını ifade etti.

Denemeyi "talihsiz" olarak nitelendiren Japonya Başbakanı Kişida Fumio, Kuzey Kore'nin askeri faaliyetlerini izlemeyi sürdüreceklerini belirtti.

Kişida, bölgede olası hasar tespit çalışmalarına yönelik yetkililere talimat verdiğini kaydetti.

Kuzey Kore, 5 Ocak 2022'de "hipersonik füzeyi başarıyla denediğini" açıklamıştı.

ABD VE 5 ÜLKEDEN KUZEY KORE'YE BALİSTİK FÜZE DENEMELERİNE SON VERME ÇAĞRISI

ABD'nin de aralarında olduğu 6 ülke, Kuzey Kore'ye nükleer programına ve balistik füze denemelerine son vermesi çağrısında bulundu.

ABD, İngiltere, Fransa, İrlanda, Arnavutluk ve Japonya, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) Kuzey Kore'nin son füze denemesini görüşeceği oturum öncesi ortak açıklama yaptı.

ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Linda Thomas Greenfield, 6 ülke adına yaptığı açıklamada, Kuzey Kore'nin 5 Ocak'taki balistik füze denemesini kınadıklarını belirterek, füze denemesinin BMGK kararlarını alenen ihlal ettiğini söyledi.

Kuzey Kore'nin kitle imha silahları ve balistik füze programları arayışının uluslararası barış ve güvenliği tehdit ettiğini belirten Thomas Greenfield, Pyongyang'a nükleer programına ve balistik füze denemelerine son vermesi çağrısında bulundu.

Thomas Greenfield, Kuzey Kore'nin, halkının refahı pahasına askeri yatırımlar yapmaya devam ettiğine dikkati çekerek, ülke halkının katı bir otoriter rejim altında giderek kötüleşen bir insani kriz ile karşı karşıya olduğunu söyledi.

Linda Thomas Greenfield, Kuzey Kore'ye istikrarı bozan eylemlerden kaçınma ve Kore Yarımadası'nın nükleer silahlardan arınması için diyalog çağrısı da yaptı.