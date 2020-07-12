Durumu kritik olan koronavirüs hastası anne sağlıklı bir bebek dünyaya getirdi

DHA 12 Temmuz 2020 Pazar 10:27 - Güncelleme: 12 Temmuz 2020 Pazar 10:28

Minnesota eyaletinde Aurora Chacon Esparza (35) adlı kadın hamileyken koronavirüse yakalandı. Esparza’nın durumu ciddileşince 19 Haziran’da North Memorial Hastanesi'de 30 haftalık hamileyken solunum cihazına ağlandı. Doktorlar bebeğin yeterince oksijen alamadığını belirleyince anneye sezaryen yapıldı. Andrea adı verilen bebek, 10 hafta erken doğmasına rağmen doktorlar sağlıklı durumunun iyi olduğunu açıkladı.

ANNENİN DURUMU KRİTİK

Baba Juan Duran ise eşinin durumunun kritik olduğunu belirtirken “Şimdiye kadar tanıdığım en güçlü insanlardan biri. Bu yüzden bunun üstesinden geleceğine inanıyorum. Başaracak” dedi.