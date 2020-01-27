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Dünya

Üst düzey rütbelileri taşıyordu: ABD uçağını biz düşürdük

Afganistan'da düşen Uçağın ABD Hava Kuvvetleri'ne ait olabileceği ileri sürüldü. Uçakta üst düzey rütbelilerin olduğunu duyuran Taliban, uçağı kendilerinin düşürdüğünü iddia etti.

HABERİN
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Star.com.tr27.01.2020  17:27 - Güncelleme: 27.01.2020  17:46

Afganistan’da Kandahar kentinden Kabil’e giden yolcu uçağın Gazni Vilayeti’ne bağlı Deh Yak bölgesinde dağlık bir araziye düştüğü bildirilmişti. Kazanın ardından havayolu şirketi ise düşen uçağın kendilerine ait olmadığını duyurmuştu.

"ABD'YE AİT OLABİLİR"

Uçak kazasının ardından dikkat çeken gelişmelere yaşanırken çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Düşen Uçağın ABD Hava Kuvvetleri'ne ait olabileceği ileri sürüldü.

MOTORDAKİ ABD LOGOSU DİKKAT ÇEKTİ

Afganistan basınında yer alan görüntülerde düşen uçağın sağ motorunun üzerinde ABD Hava Kuvvetleri'ne ait logonun yer aldığı görüldü. Kaza bölgesine ait görüntülerde uçağın Bombardier E-11 olduğu görülürken, uçağın kısmen yandığı gözlendi.

"ABD UÇAĞINI BİZ DÜŞÜRDÜK"

Taliban, ABD ait olan uçağı kendilerinin düşürdüğünü iddia ederken, terör örgütü uçakta üst düzey rütbelilerin olduğunu öne sürüldü.

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