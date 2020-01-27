Üst düzey rütbelileri taşıyordu: ABD uçağını biz düşürdük

Star.com.tr 27.01.2020 17:27 - Güncelleme: 27.01.2020 17:46

Afganistan’da Kandahar kentinden Kabil’e giden yolcu uçağın Gazni Vilayeti’ne bağlı Deh Yak bölgesinde dağlık bir araziye düştüğü bildirilmişti. Kazanın ardından havayolu şirketi ise düşen uçağın kendilerine ait olmadığını duyurmuştu.

"ABD'YE AİT OLABİLİR"

Uçak kazasının ardından dikkat çeken gelişmelere yaşanırken çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Düşen Uçağın ABD Hava Kuvvetleri'ne ait olabileceği ileri sürüldü.

MOTORDAKİ ABD LOGOSU DİKKAT ÇEKTİ

Afganistan basınında yer alan görüntülerde düşen uçağın sağ motorunun üzerinde ABD Hava Kuvvetleri'ne ait logonun yer aldığı görüldü. Kaza bölgesine ait görüntülerde uçağın Bombardier E-11 olduğu görülürken, uçağın kısmen yandığı gözlendi.

"ABD UÇAĞINI BİZ DÜŞÜRDÜK"

Taliban, ABD ait olan uçağı kendilerinin düşürdüğünü iddia ederken, terör örgütü uçakta üst düzey rütbelilerin olduğunu öne sürüldü.

