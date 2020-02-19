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Dünya

İran'da düşen Ukrayna uçağının kara kutuları zarar gördü

İran Savunma Bakanı Amir Hatami, Tahran'da düşürdükleri yolcu uçağının kara kutularının zarar gördüğünü açıkladı.

İHA19 Şubat 2020 Çarşamba15:50 - Güncelleme: 19 Şubat 2020 Çarşamba 15:50

İran’ın başkenti Tahran’da 8 Ocak’ta Ukrayna Havayolları'na ait yolcu uçağını roketle vuran İran’dan kara kutularla ilgili açıklama geldi. İran Savunma Bakanı Amir Hatami, Boeing 737 tipi yolcu uçağının vurulmasından sonra kara kutuların zarar gördüğünü söyleyerek, “Ukrayna uçağının kara kutuları vurulma sırasında ciddi zarar gördü. Zarar gören kara kutuların onarılması için İran Savunma Bakanlığında görevli uzmanlardan yardım istendi” dedi.

8 Ocak’ta Tahran’da bir roketle vurulan İran Havayolları’na ait Boeing 737 tipi yolcu uçağı düşmüş, uçaktaki 9 mürettebat dahil 176 kişi hayatını kaybetmişti. Uçakta yolculuk edenler arasında Afganistan, Almanya, İran, İngiltere, İsveç, Kanada ve Ukrayna uyruklu yolcuların bulunduğu öğrenilmiş, bu ülkeler İran’a tepki göstermişti. Ukrayna ise vurulan uçağının kara kutularını talep etmiş fakat İran’dan Ukrayna’ya olumlu cevap verilmemişti.

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