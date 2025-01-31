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Dünya

Düşen yolcu uçağının karakutusu bulundu

ABD Ulusal Ulaşım Güvenliği Kurulu (NTSB), başkent Washington yakınlarındaki Ronald Reagan Havalimanı'nda askeri helikopterle çarpıştıktan sonra nehre düşen yolcu uçağının önemli uçuş verilerinin kayıtlı olduğu karakutuya ulaşıldığını bildirdi.

AA31 Ocak 2025 Cuma 06:38 - Güncelleme:
Düşen yolcu uçağının karakutusu bulundu
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NTSB, USA Today'e verdiği demeçte, Potomac Nehri'nde arama çalışmaları yürüten ekiplerin, kazanın son anlarını ve şartlarını belirlemede kilit role sahip kokpit ses kayıt ile uçuş veri kayıt cihazlarını bulduğunu aktardı.

Karakutunun, incelemek üzere laboratuvara götürüldüğünü ifade eden NTSB sözcüsü Peter Knudson, uçakta başka bir kayıt cihazı bulunmadığını ve ekiplerin helikopterdeki kayıt cihazını da bulmak için çalışmalara devam ettiğini belirtti.

Uçuş verilerinin kayıtlı olduğu karakutunun kazanın son anlarına ve nedenine ışık tutması bekleniyor.

- TRUMP: KULE UYARIYI ÇOK GEÇ YAPTI

Washington yakınlarındaki Ronald Reagan Havalimanı civarında 60 yolcu ve 4 kişilik mürettebatı taşıyan yolcu uçağı ile 3 askeri personelin bulunduğu askeri helikopter, havada çarpışarak Potomac Nehri'ne düşmüş, yetkililer kazada kurtulan olmadığını açıklamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, kazayla ilgili düzenlediği basın brifinginde Ronald Reagan Havalimanı kulesinin helikopteri son anda uyardığını ve kazanın önlenememesinin bir nedeninin de bu olduğunu söylemişti.

Hava trafik kontrolörünün çok geç uyarı yaptığını savunan Trump, "Bazı uyarıları yaptılar ama bunlar çok çok geç yapıldı. Neredeyse kazadan birkaç saniye önce verilmiş gibiydi. Buraya en zeki ve psikolojik olarak en iyi durumdaki insanların alınması gerekiyor." diye konuşmuştu.

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