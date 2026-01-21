İSTANBUL 9°C / 6°C
Fransa'da dikkat çeken anket: ABD askeri tehdit oluşturabilir

Fransa'da yapılan bir ankette, Fransızların ABD'yi giderek daha fazla oranda düşman olarak gördüğü ve ABD Başkanı Trump hakkındaki olumsuz düşüncelerin arttığı gözlemlendi.

HABER MERKEZİ21 Ocak 2026 Çarşamba 17:03 - Güncelleme:
Fransa'da yapılan bir ankette, katılımcıların büyük çoğunluğunun ABD'yi düşman olarak gördüğü, ABD Başkanı Trump hakkındaki düşüncelerin ise çoğunlukla olumsuz olduğu görüldü.

ABD İÇİN ASKERİ TEHDİT ENDİŞESİ

Fransa'da yapılan anket, Fransızların ABD'yi giderek daha fazla oranda düşman olarak gördüğünü gösterdi.

Fransız Kamuoyu Araştırma Enstitüsü (IFOP) tarafından yapılan ankette, katılımcıların yüzde 51'i Donald Trump'ın başkanlık koltuğunda olduğu ABD'nin gelecek yıllarda Fransa için askeri bir tehdit oluşturabileceği görüşüne yer verdi.

İLK SIRADA RUSYA VAR

Bu oran 35 yaş altı katılımcılarda yüzde 60, sol görüşlü olduğunu bildiren katılımcılarda yüzde 61 oldu.

Fransızlar tarafından askeri tehdit olarak görülen ülkeler sıralamasında ABD yüzde 51 ile 5'inci sırada yer alırken, Rusya yüzde 80 ile birinci, Kuzey Kore yüzde 68 ile ikinci, İran yüzde 67 ile üçüncü ve Çin yüzde 58 ile dördüncü sırada yer aldı.

ABD'yi düşman olarak görenlerin oranı, şirketin Nisan 2025'te yaptığı ankette yüzde 30 iken, bu yeni ankette yüzde 41 oldu.

TRUMP HAKKINDA OLUMSUZ YORUMLAR ARTTI

Anket sonuçları, Fransızların giderek daha fazla ABD'yi düşman olarak gördüğünü ortaya koyarken, katılımcıların yüzde 55'i ABD Başkanı Trump hakkında "çok olumsuz", yüzde 26'sı "olumsuz", yüzde 19'u "olumlu" görüş bildirdi.

Ankete katılanların yüzde 70'i Fransa'nın, Trump'ın Grönland'ı alma girişimine karşı durması gerektiğini söyledi.

