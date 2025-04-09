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Dünya

Düşmanla dostluklarını ilan ettiler! İsrail'den bazı yerlerin bombalanmasını talep ettiler

Lübnan'da İsrail'in saldırıları sırasında 'düşmanla dostluklarını' ilan eden sosyal medya kullanıcılarına karşı suç duyurusunda bulunuldu.

AA9 Nisan 2025 Çarşamba 07:19 - Güncelleme:
Düşmanla dostluklarını ilan ettiler! İsrail'den bazı yerlerin bombalanmasını talep ettiler
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Lübnanlı avukat Hasan Adil Bezzi, Facebook hesabından yaptığı paylaşımda, İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırıları sırasında "düşmanla dostluklarını" ilan eden sosyal medya kullanıcılarına karşı suç duyurusunda bulunduğu belirtti.

DÜŞMANLA DOSTLUKLARINI İLAN ETTİLER

Haklarında suç duyurusunda bulunduğu 151 kişinin, İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee'dan başkent Beyrut'un güneyindeki Dahiye bölgesinin bombalanmasını istedikleri veya "düşman İsrail'le normalleşmeyi" talep ettiğini belirten Bezzi, birkaç gün içinde söz konusu kişilerin ifadeye çağrılmaya başlanacağına işaret etti.

Hizbullah ile 8 Ekim 2023'ten itibaren karşılıklı çatışmaları sürdüren İsrail ordusu, Eylül 2024'te Lübnan'a kapsamlı hava saldırıları başlatarak ülkenin güneyinde büyük bir yıkıma yol açtı.

Lübnan ile İsrail arasında 27 Kasım'da yürürlüğe giren ateşkesle son bulan saldırılar, 4 bin 110 kişinin ölmesine ve 16 bin 901 kişinin yaralanmasına yol açtığı gibi bir milyonu aşkın kişinin de yerinden edilmesine neden oldu.

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