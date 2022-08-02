'Düşmanları gömmeye hazırız' mesajı: Ateşle oynayan kendini de yakar

Tayvan ve destekçisi ABD ile gerilim halinde olan Çin, paylaştığı görüntülerle gözdağı vermeye devam ediyor.

Geçtiğimiz günlerde Weifang'da bulunan PLA'nın 80. Ordu Grubu'nun paylaştığı görüntüler ses getirirken, tehdit dolu paylaşımlara bir yenisi eklendi. Çin'in Doğu Harekat Alanı Komutanlığı, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin Tayvan'a olası ziyareti konusunda süregelen gerilimin ortasında ülkenin 'düşmanlarına güçlü bir mesaj gönderdi.

'DÜŞMANLARI GÖMMEYE HAZIRIZ'

Doğu Harekat Alanı Komutanlığı'nın paylaşımında, çeşitli tatbikatların ve askeri birliklerin görüntülerine yer verildi. Görüntüler, 'askerlerin savaş düzeninde beklemeye, komut üzerine savaşmaya ve tüm işgalci düşmanları gömmeye hazır olduğu' mesajıyla paylaşıldı.

Ordunun tehdit dolu mesajını sosyal medya hesabından paylaşan Çin'in 'şahin' diplomatlarından Yi Cao, Pelosi'nin Tayvan ziyaretiyle ilgili uyarılarını yineledi.

Diplomat, Pelosi'nin ziyaretine ilişkin, "Dışişleri Bakanlığı, ABD'yi Pelosi'yi Tayvan'a göndermemesi konusunda bir kez daha uyarıyor: Ateşle oynamak kesinlikle sizi de yakar!" ifadelerini kullandı.

Şahin söylem, Pelosi'nin henüz resmi olarak teyit edilmemiş olan Tayvan ziyaretinin yaklaşmakta olduğu söylentileri takip etti. Yerel basında çıkan son haberlere göre Pelosi, Salı günü Tayvan'ı ziyaret edebilir. Hatta kendisi ve ekibi için otel rezervasyonlarının yapıldığı bile iddia ediliyor.

Tayvan, Çin'in milliyetçi hükümetinin iç savaştaki yenilgisinin ardından adaya kaçmasının ardından 1949'dan beri kendi kendini yönetiyor. Pekin, adayı ülke topraklarının ayrılmaz bir parçası olarak görüyor.

Washington, kağıt üzerinde Pekin'in 'Tek Çin' politikasını desteklerken, Tayvan ile güçlü gayri resmi bağlarını sürdürüyor ve ada ülkesiyle yakın askeri iş birliğine geliştiriyor. Pelosi geçen hafta sonu Hawaii'ye giderken, Pekin Tayvan yakınlarında geniş çaplı bir tatbikat başlattı.

İddiaya göre Pelosi'nin ziyareti halka açık listede yer almıyor. Bazı Çinli medya kuruluşları, Pelosi'nin ziyaretini resmileştirmeden adaya inmek için nihayetinde "acil durum bahaneleri" kullanabileceğini öne sürdü.

'ATEŞLE OYNAYANLAR, ATEŞLE YOK OLUR'

Çin Devlet Başkanı Şi'nin, ABD Başkanı Biden'la görüşmesinde Tayvan kriziyle ilgili "Ateşle oynayanlar, ateşle yok olacaklardır" uyarısı yaptığı bildirildi.

Biden, ABD'nin adaya ilişkin politikasının değişmediği konusunda ısrar etse de, Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin, Ağustos ayında Tayvan'ı ziyaret etmeyi planladığına dair söylentileri yalanlamadı.

Pentagon'un bölgeye ek gemiler ve savaş uçakları göndermek için bir "acil durum planı" yaptığı bildirilirken Çin, bunun sonuçları olacağı konusunda uyardı. Bazı uzmanlar Çin'in bu kez, Tayvan'a saldırabileceğini söylüyor.

Pekin, adayı resmi olarak, zamanı geldiğinde yeniden entegre edilecek, Çin'in bölgesi olarak görüyor. Tayvan, 1949'da Çin iç savaşında PLA'ya yenildikten sonra, ABD yardımıyla anakarayı terk eden milliyetçi Kuomintang'ın kontrolü altındaydı.