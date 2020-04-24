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Dünya

Duterte'yi çıldırtan olay: Hepinizi bitireceğim, kaçıp saklanın

Filipinler ordusuna bağlı askerlerin pusuya düşürülmesi ile ilgili konuşan Duterte, NPA'ya seslendi, 'İki yılım daha var. Hepinizi bitirmeye çalışacağım. Gidip saklanın.' dedi.

star.com.tr24 Nisan 2020 Cuma 13:12 - Güncelleme: 24 Nisan 2020 Cuma 13:26
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Filipinler ordusuna göre, ülkede terör örgütü olarak kabul edilen Komünist Halk Ordusu (NPA), salgın nedeniye yardım çalışmaları yapan askerleri pusuya düşürdü.

Filipinler ordusu, pusuya düşürülen birimin, COVID-19 salgını nedeniyle evde kalan halka yardım götüren sosyal hizmetlerle birlikte devriye gezdiğini belirtti.

Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, komünist isyancıları hükümetin Covid-19 salgını sırasında vatandaşlarına yardım etme çabalarını baltalamakla suçladı. Sıkıyönetim ilan etmeyi ciddi şekilde düşündüğünü söyledi.

DUTARTE: HEPİNİZİ BİTİRECEĞİM, GİDİP SAKLANIN

Saldırıya ilişkin açıklamalarda bulunan Rodrigo Duterte, 'Herkesi uyarıyorum. Sıkıyönetim ilan edebilirim. Bunun geri dönüşü olmaz.' dedi.

Filipin lideri, NPA'yı Covid-19 salgını sırasında yardım tedbirlerini baltalamak, ve vatandaşlara yardım dağıtımına yardım eden askerlere saldırmakla suçladı.

Duterte, 'İki yılım daha var. Yasal olan yüzünüz dahil, hepinizi bitirmeye çalışacağım. Gidip saklanmalısınız. dedi'

Öte yandan NPA, daha önce Covid-19 yardım faaliyetlerine müdahale etmediklerini ileri sürmüş, hatta yerel halkın salgınla başa çıkmalarına yardım ettiklerini iddia etmişti.

NPA, AB ve ABD tarafından terör örgütü listesinde yer alıyor.

star.com.tr

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