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Duterte'den Arakanlı Müslümanlara Filipinler'de yaşama önerisi

Filipinler Devlet Başkanı Duterte, Myanmar'dan kaçan Arakanlı Müslümanlara Filipinler'de yaşama önerisinde bulundu.

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GMA News sitesinin haberine göre, Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte Filipinler'in başkenti Manila'da düzenlenen bir toplantıda, "Arakanlı Müslümanları kabul etmeye hazırım." ifadesini kullandı.

Duterte geçen yıl nisan ayında da Myanmar ordusunun Arakan eyaletindeki operasyonlarını "soykırım" olarak nitelendirmişti.

Arakanlı Müslümanlara etnik temizlik

Birleşmiş Milletler'e (BM) göre, 25 Ağustos 2017'den sonra Arakan'daki baskı ve zulümden kaçıp Bangladeş'e sığınanların sayısı 745 bine ulaştı. Uluslararası insan hakları kuruluşları, yayımladıkları uydu görüntüleriyle yüzlerce köyün yok edildiğini kanıtladı.

Bangladeş ülkedeki Arakanlı mültecilerin yurtlarına dönüşü için Myanmar ile vardığı anlaşmayı uygulamaktan vazgeçerken, uluslararası medya ve yardım kuruluşlarının Arakan bölgesine girişini ciddi oranda kısıtlayan Myanmar hükümeti ise Arakanlı Müslümanların dönüşlerine ilişkin verdiği sözleri yerine getirmedi.

BM ve uluslararası insan hakları örgütleri, Arakanlı Müslümanlara yönelik şiddeti "etnik temizlik" ya da "soykırım" olarak adlandırıyor.

İnsan hakları örgütleri, Arakanlı Müslümanların güvenli ortam sağlanmadan Myanmar'a dönmelerinin yeni bir etnik temizlik kampanyasına yol açacağı endişesini taşıyor.

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