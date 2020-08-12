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Dünya

Duterte'den 'Sputnik V' için ilginç çıkış: Kobay faresi olmaya hazırım

Filipinler Devlet Başkanı Duterte, Sputnik V aşısı için “Kobay faresi olmaya hazırım.” ifadesini kullandı.

12 Ağustos 2020 Çarşamba 08:08 - Güncelleme: 12 Ağustos 2020 Çarşamba 08:08
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Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, Rusya tarafından tescil edilen ilk koronavirüs aşısına talip oldu. Konuyla ilgili açıklama yapan Duterte, Filipinler halkının endişelerini gidermek için aşının kendi üzerinde test edilebileceğini belirterek “Kobay faresi olmaya hazırım.” diye konuştu.

Asya kıtasının en yüksek koronavirüs vaka sayılarından birine sahip olan Filipinler’in Devlet Başkanı Duterte, ilk fırsatta Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşeceğine söyledi.

Aksam.com.tr’nin haberine göre, Rusya’nın koronavirüsle mücadelesinde elde ettiği kazanımlara yönelik büyük bir inanç taşıdığını kaydeden Duterte, Rusya’nın geliştirdiğini öne sürdüğü koronavirüs aşısının insanlık için faydalı olacağına inandığının altını çizdi.

Günde ortalama 2 bin 500’den fazla yeni koronavirüs vakasının görülmekte olduğu Filipinler’de toplam vaka sayısı 129 bin 538’e yükseldi.

PUTİN’İN KIZI, SPUTNIK V AŞISINI İLK KULLANANLARDAN BİRİ OLDU

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, koronavirüs salgınına karşı deneyleri tamamlanarak tescil edilen ilk aşının isminin Sputnik V olduğunu açıkladı. Öte yandan, Putin’in kızı, aşıyı ilk kullananlardan biri oldu.

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