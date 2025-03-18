Duterte'yi savunmak isteyen avukattan Hollanda'ya sığınma talebi

"Philstar" gazetesinin haberine göre, Roque, Facebook üzerinden yaptığı canlı basın açıklamasında, Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) tarafından "insanlığa karşı suçlar" kapsamında "cinayet" suçlamasıyla tutuklanan Duterte'nin davasına ilişkin açıklamalarda bulundu.

UCM'de sanıkları temsil edebilecek "avukatlar listesinde" yer alan beş Filipinli avukattan biri olan Roque, Duterte'nin hukuk ekibinin bir parçası olmayı beklediğini söyledi.

Avukat Roque, UCM'ye ev sahipliği yapan Hollanda'ya sığınma talebinde bulunacağını duyurdu.

Roque, "Lahey'deki UCM'nin danışmanlar listesinde yer alan bir avukat olarak başkanımı savunmak zorundayım." diyerek bu süreçte evine dönemeyeceğini belirtti.

Yasa dışı kumarhanelerle ilgili bir soruşturma kapsamında mahkemeye ifade vermeyi reddettiği için mahkemeye itaatsizlikle suçlanan Roque, Eylül 2024'te Filipinler'den ayrılmıştı.

- UCM VE FİLİPİNLER'İN "UYUŞTURUCUYLA SAVAŞ" OPERASYONLARI

UCM, Duterte'nin görev yaptığı 2016-2022 yıllarında "uyuşturucuyla savaş" operasyonlarında işlendiği iddia edilen insanlığa karşı suçlar için Eylül 2021'de soruşturma yürütülmesine karar vermişti.

Uluslararası Polis Teşkilatı (Interpol) tarafından kırmızı bültenle aranan Duterte, 11 Mart'ta başkent Manila'daki Ninoy Aquino Uluslararası Havalimanı'nda, Hong Kong seyahatinden dönüşünde Filipinler güvenlik güçlerince gözaltına alınmıştı.

UCM 12 Mart'ta, Ön Dava Dairesi tarafından çıkarılan tutuklama emri doğrultusunda Duterte'nin insanlığa karşı suç kapsamında yargılanmak üzere mahkemenin gözetimine teslim edildiğini duyurmuştu.