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Duvar OHAL’ine 16 eyaletten dava

ABD’de 16 eyalet, Başkan Donald Trump’ın Meksika sınırına örülecek duvarı finanse etmek için ilan ettiği ‘ulusal acil durumun’ kaldırılması amacıyla mahkemeye başvurdu.

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Eyaletler adına davayı açan California eyaleti Başsavcısı Xavier Becerra, CNN’e yaptığı açıklamada, “Başkan’ın anayasayı ve güçler ayrımını ihlali ile Kongrenin ABD halkı ve eyaletlere tahsis ettiği parayı çalmasını durduracağız” dedi. Trump’ın bu girişimini durdurmak için dava açan eyaletleri Colorado, Connecticut, Delaware, Hawaii, Illinois, Maine, Maryland, Michigan, Minnesota, Nevada, New Jersey, New Mexico, New York, Oregon, Virginia ve California oluşturuyor. Kongrenin ABD Başkanı’nın sınıra duvar için istediği 5,7 milyar dolarlık fonu onaylamaması üzerine federal hükümetin tekrar kapanmaması için ‘yasa dışı göç ve uyuşturucuyla’ mücadeleyi gerekçe gösteren Trump, ulusal acil durum ilan etmişti.

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