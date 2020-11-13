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Dünya

Duygulandıran anlar... Azerbaycanlı asker 28 yıl sonra Şuşa'daki evini buldu

Azerbaycanlı bir asker, Karabağ'da 28 yıl sonra Ermenistan işgalinden kurtarılan Şuşa kentindeki evini buldu. O anlara ait görüntüler ortaya çıktı.

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IHA13 Kasım 2020 Cuma 10:53 - Güncelleme: 13 Kasım 2020 Cuma 11:13
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Azerbaycan ordusu, Karabağ’da Ermenistan işgali altında bulunan topraklarını 44 gün süren operasyonların ardından kurtardı. 

Karabağ’ın kalbi Şuşa kentine giren Azerbaycanlı bir asker çocukluğunun geçtiği evi 28 yıl sonra buldu. 

Evinin bulunduğu mahalleyi anlatan Azerbaycanlı asker, "Bakın evim ne durumda. Bakın bizim mahallemize. Burada okul vardı. Bu bizim bahçe ve bahçenin duvarı dağılmış durumda. Evin kapısını yıkmışlar" dedi. 

"Bu evin sahibi geldi. Bu evin sahibi benim" diyerek evini gösteren asker, "Fatma teyzenin evi de yıkılmış. Bütün evimizi yıkmışlar" şeklinde konuştu. 

Azerbaycanlı asker çocukluk yıllarındaki durumu anlatarak, "Burada dedemler yaşıyordu, burada merdivenimiz vardı ve bizim eve çıkıyordu. Şimdi evim tamamen yıkılmış. İşte burada lavabo vardı, yeni yaptırmıştık" dedi.

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