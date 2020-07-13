Duygulandıran jest: Restoran çalışanlarına 1000 dolar bahşiş

DHA 13 Temmuz 2020 Pazartesi 11:52 - Güncelleme: 13 Temmuz 2020 Pazartesi 11:52

New Jersey’de ‘The Starving Artist’ (Açlıktan Ölen Sanatçı) adlı restoranın sahibi Arnold Teixeira basına yaptığı açıklamada, bahşişi bırakan müşterinin 2001 yılından itibaren restoranlarına geldiğini belirtti. Teixeira, düzenli gelen müşterinin hesap pusulasının bahşiş bölümüne ‘1000’ ABD Doları yazdığını ve garsonun bunu görünce ağlamaya başladığını ifade etti.

Restoran sahibi Teixeira, “Hesap pusulasını gören diğer garson da ağlamaya başladı. Sonra ben gördüm ve bende dayanamadım ağlamaya başladım. Bizim için gerçekten çok zor günler” dedi.

‘ZOR GÜNLERDE ÇALIŞTIĞINIZ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİM’

Koronavirüs salgını sırasında zor günler yaşayan restoran çalışanlarına bir de not bıraktı. Hesap pusulasının arkasına yazılan notta “Bu zor günler boyunca çalıştığınız için çok teşekkür ederim. Lezzetli yemekler, sıcak gülümsemeler ve harika bir atmosfer için minnettarız ... Hepinizi çok takdir ettiğimizi lütfen bilin. Starving Artist olmadan iyi bir yaz olamaz” ifadeleri yer aldı.