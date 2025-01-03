61 yıllık Baas rejiminin yıkılmasının ardından Suriye'deki yeni yönetim, ülkeyi yapılandırmaya devam ediyor. Suriye'deki yeni yönetimin kademe kademe yapılandırma yaptığı alanlardan birisi de eğitim oldu.

OSMANLI KARŞITI İFADELERİ KALDIRDI

Suriye'deki devrimden sonra kurulan yeni Milli Eğitim Bakanlığı, müfredatta düzenleme yaparak, okul kitaplarında yer alan Osmanlı karşıtı ifadeleri kaldırdı.

"OSMANLI İŞGALİ" İFADESİ "OSMANLI YÖNETİMİ" OLARAK DEĞİŞTİRİLDİ

Tarih kitaplarında "Osmanlı işgali" ifadesi, "Osmanlı yönetimi" olarak değiştirildi. Bu hamleyle beraber eski yönetime dair tüm izlerin Suriye'de yavaş yavaş silinmeye de başladığı görüldü.

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