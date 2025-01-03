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Dünya

Düzenleme yapıldı! Şara yönetiminden Osmanlı kararı

Esed rejiminin devrilmesinin ardından Suriye'deki yeni yönetimin kademe kademe yapılandırma yaptığı alanlardan birisi de eğitim olurken, müfredatta yapılan düzenlemeyle okul kitaplarındaki Osmanlı karşıtı ifadeler kaldırıldı.

HABER MERKEZİ3 Ocak 2025 Cuma 08:36 - Güncelleme:
Düzenleme yapıldı! Şara yönetiminden Osmanlı kararı
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61 yıllık Baas rejiminin yıkılmasının ardından Suriye'deki yeni yönetim, ülkeyi yapılandırmaya devam ediyor. Suriye'deki yeni yönetimin kademe kademe yapılandırma yaptığı alanlardan birisi de eğitim oldu.

OSMANLI KARŞITI İFADELERİ KALDIRDI

Suriye'deki devrimden sonra kurulan yeni Milli Eğitim Bakanlığı, müfredatta düzenleme yaparak, okul kitaplarında yer alan Osmanlı karşıtı ifadeleri kaldırdı.

"OSMANLI İŞGALİ" İFADESİ "OSMANLI YÖNETİMİ" OLARAK DEĞİŞTİRİLDİ

Tarih kitaplarında "Osmanlı işgali" ifadesi, "Osmanlı yönetimi" olarak değiştirildi. Bu hamleyle beraber eski yönetime dair tüm izlerin Suriye'de yavaş yavaş silinmeye de başladığı görüldü.

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