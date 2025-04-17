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Dünya

Düzenlenen operasyonla kurtarıldı! Çatışmada 3 kişi öldü

Güney Afrika'da kaçırılan ABD'li misyoner Josh Sullivan operasyonla kurtarıldı. Operasyon sırasında güvenlik güçleri ile çatışmaya giren 3 kişi hayatını kaybetti.

AA17 Nisan 2025 Perşembe 06:51 - Güncelleme:
Düzenlenen operasyonla kurtarıldı! Çatışmada 3 kişi öldü
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Güney Afrika Cumhuriyeti'nde geçen hafta kaçırılan ABD'li misyoner Josh Sullivan, düzenlenen operasyonla kurtarıldı.

Polisten yapılan açıklamada, 10 Nisan'da Doğu Cape eyaletinin Gqeberha şehrindeki Motherwell Fellowship Baptist Kilisesi'nde vaaz verdiği sırada silahlı ve maskeli kişilerce kaçırılan Sullivan'ın, Güney Afrika kolluk kuvvetlerinin koordineli operasyonuyla kurtarıldığı belirtildi.

Açıklamada, güvenlik güçleri ile çatışmaya giren 3 kişinin hayatını kaybettiği kaydedildi.

ABD'li misyonerin, operasyonda yara almadan kurtulduğunun aktarılan açıklamada, Sullivan'ın sağlık durumunun iyi olduğu bilgisi paylaşıldı.

Resmi verilere göre, Güney Afrika'da 2024'te 17 binden fazla kaçırma vakası meydana gelmişti.

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