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Dünya

Düzensiz göçmen teknede ölü bulundu

Midilli Adası'na ulaşan ve düzensiz göçmenleri taşıyan teknede bir kişinin ölü bulunduğu bildirildi.

AA23 Şubat 2025 Pazar 13:49 - Güncelleme:
Düzensiz göçmen teknede ölü bulundu
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Yunan basınında çıkan haberlere göre, bu sabah Midilli Adası'na ulaşan bir teknede 18 düzensiz göçmenin yanı sıra bir kadının cansız bedenine rastlandı.

Olay yerine gelen yetkililer, hayatını kaybeden kişinin kimliğini belirlemek ve ölüm nedenini tespit etmek amacıyla soruşturma başlattı.

İlk incelemelerde, hayatını kaybeden kişinin vücudunda herhangi bir darp veya yaralanma izine rastlanmadığı belirtilirken, ölüm nedeninin patolojik sebeplerden kaynaklanmış olabileceği değerlendirildi.

Teknedeki diğer düzensiz göçmenler, güvenli bir şekilde karaya çıkarılarak sağlık kontrolünden geçirildi.

Yetkililer, olayla ilgili detaylı incelemelerin devam ettiğini ve göçmenlerin ifadesine başvurulacağını aktardı.

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