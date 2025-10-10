İSTANBUL 21°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
10 Ekim 2025 Cuma / 18 RebiülAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,831
  • EURO
    48,5422
  • ALTIN
    5357.73
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • E3'ten Orta Doğu diplomasisine destek: Türkiye'ye teşekkür ettiler
Dünya

E3'ten Orta Doğu diplomasisine destek: Türkiye'ye teşekkür ettiler

İngiltere, Fransa ve Almanya liderleri, Gazze'de yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasında ABD, Türkiye, Katar ve Mısır'ın diplomatik çabalarını takdir ettiklerini açıkladı.

AA10 Ekim 2025 Cuma 20:17 - Güncelleme:
E3'ten Orta Doğu diplomasisine destek: Türkiye'ye teşekkür ettiler
ABONE OL

E3 ülkeleri olarak bilinen İngiltere, Almanya ve Fransa'dan yapılan ortak açıklamada, Starmer, Macron ve Merz'in, telefon görüşmesinde Gazze'de yürürlüğe giren ateşkesi ele aldıkları ifade edildi.

Starmer, Macron ve Merz'in, esirlerin salıverilmesi ve Gazze'ye insani yardım girişini sağlayacak ateşkes anlaşmasının yürürlüğe girmesinden memnuniyet duyduklarını dile getirdikleri belirtildi.

Açıklamada, "Bu konuda Başkan Trump'ın liderliğini, ara bulucular Mısır, Katar ve Türkiye'nin diplomatik çabalarını ve anlaşmanın sağlanması için daha geniş bölgeden gelen hayati desteği takdir ediyoruz." ifadesi kullanıldı.

Tüm taraflara, yükümlülükleri geciktirmeden yerine getirme çağrısı yapılan açıklamada, E3 ülkelerinin, planın gelecek aşamalarını desteklemeye devam edeceği bildirildi.

"Bu çabanın bir parçası olarak, Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'nin plana tam destek vermesi ve uygulanmasını desteklemesi gerektiği konusunda hemfikiriz." ifadesi kullanılan açıklamada, BM kurumları aracılığıyla gönderilecek insani yardım paketleri için destek verileceği vurgulandı.

"İRAN İLE MÜZAKERELERE YENİDEN BAŞLAMA KONUSUNDA KARARLIYIZ"

İran ve Rusya-Ukrayna Savaşı gibi konulara da değinilen açıklamada, İran'ın nükleer programına karşı BM yaptırımları getirilmesinin amaçlandığı "Snapback" mekanizmasının yeniden yürürlüğe girdiği hatırlatıldı.

Nükleer program yürüten bir İran'ın dünya barış ve güvenliğini tehdit edeceği belirtilen açıklamada, "İran'ın asla nükleer silah elde edemeyeceği kapsayıcı, kalıcı ve sürdürülebilir bir anlaşma için İran ve ABD ile müzakereleri yeniden başlatmaya kararlıyız." ifadesine yer verildi.

Rusya'nın Ukrayna'daki siviller için hayati önemdeki altyapıya zarar veren saldırılarının kınandığı açıklamada, Rusya'ya baskının süreceği bildirildi.

Bu kapsamda el konulan Rus mallarıyla Ukrayna'ya askeri destek sağlandığı ve böylece Rusya'yı müzakere masasına oturtmanın hedeflendiği hatırlatılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bunu ABD ile işbirliği içinde yapmayı hedefliyoruz. Rusya'nın savaşının maliyetini artırmak ve üzerindeki baskıyı yoğunlaştırmak için cesur ve yenilikçi mekanizmalar geliştirmeye devam etme konusunda mutabıkız."

Açıklamada, E3 ülkelerinin Ukrayna'ya verdikleri desteği kararlılıkla sürdüreceklerinin de altı çizildi.

ÖNERİLEN VİDEO

Kargu hedefi tam isabetle vurdu! Zırh delici mühimmatla havalandı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.