E3 ülkeleri olarak bilinen İngiltere, Almanya ve Fransa'dan yapılan ortak açıklamada, Starmer, Macron ve Merz'in, telefon görüşmesinde Gazze'de yürürlüğe giren ateşkesi ele aldıkları ifade edildi.

Starmer, Macron ve Merz'in, esirlerin salıverilmesi ve Gazze'ye insani yardım girişini sağlayacak ateşkes anlaşmasının yürürlüğe girmesinden memnuniyet duyduklarını dile getirdikleri belirtildi.

Açıklamada, "Bu konuda Başkan Trump'ın liderliğini, ara bulucular Mısır, Katar ve Türkiye'nin diplomatik çabalarını ve anlaşmanın sağlanması için daha geniş bölgeden gelen hayati desteği takdir ediyoruz." ifadesi kullanıldı.

Tüm taraflara, yükümlülükleri geciktirmeden yerine getirme çağrısı yapılan açıklamada, E3 ülkelerinin, planın gelecek aşamalarını desteklemeye devam edeceği bildirildi.

"Bu çabanın bir parçası olarak, Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'nin plana tam destek vermesi ve uygulanmasını desteklemesi gerektiği konusunda hemfikiriz." ifadesi kullanılan açıklamada, BM kurumları aracılığıyla gönderilecek insani yardım paketleri için destek verileceği vurgulandı.

"İRAN İLE MÜZAKERELERE YENİDEN BAŞLAMA KONUSUNDA KARARLIYIZ"

İran ve Rusya-Ukrayna Savaşı gibi konulara da değinilen açıklamada, İran'ın nükleer programına karşı BM yaptırımları getirilmesinin amaçlandığı "Snapback" mekanizmasının yeniden yürürlüğe girdiği hatırlatıldı.

Nükleer program yürüten bir İran'ın dünya barış ve güvenliğini tehdit edeceği belirtilen açıklamada, "İran'ın asla nükleer silah elde edemeyeceği kapsayıcı, kalıcı ve sürdürülebilir bir anlaşma için İran ve ABD ile müzakereleri yeniden başlatmaya kararlıyız." ifadesine yer verildi.

Rusya'nın Ukrayna'daki siviller için hayati önemdeki altyapıya zarar veren saldırılarının kınandığı açıklamada, Rusya'ya baskının süreceği bildirildi.

Bu kapsamda el konulan Rus mallarıyla Ukrayna'ya askeri destek sağlandığı ve böylece Rusya'yı müzakere masasına oturtmanın hedeflendiği hatırlatılan açıklamada, şunlar kaydedildi:



"Bunu ABD ile işbirliği içinde yapmayı hedefliyoruz. Rusya'nın savaşının maliyetini artırmak ve üzerindeki baskıyı yoğunlaştırmak için cesur ve yenilikçi mekanizmalar geliştirmeye devam etme konusunda mutabıkız."

Açıklamada, E3 ülkelerinin Ukrayna'ya verdikleri desteği kararlılıkla sürdüreceklerinin de altı çizildi.