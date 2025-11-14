İSTANBUL 17°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
14 Kasım 2025 Cuma / 24 CemaziyelEvvel 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,3359
  • EURO
    49,2222
  • ALTIN
    5560.82
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • E5'ten Rusya'ya müzakere çıkışı: Baskıyı artıracağız
Dünya

E5'ten Rusya'ya müzakere çıkışı: Baskıyı artıracağız

Berlin'de düzenlenen E5 savunma bakanları toplantısında konuşan Fransa Savunma Bakanı Catherine Vautrin, Ukrayna'ya desteğin süreceğini ve Rusya'nın müzakere masasına geri dönmesi için baskının artırılacağını söyledi.

AA14 Kasım 2025 Cuma 19:04 - Güncelleme:
E5'ten Rusya'ya müzakere çıkışı: Baskıyı artıracağız
ABONE OL

İngiltere, Almanya, Fransa, İtalya ve Polonya'nın oluşturduğu "E5" grubu ülkelerinin savunma bakanları, Almanya'nın başkenti Berlin'de bir araya geldi.

Toplantıya, Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas da katıldı.

Vautrin, burada düzenlenen ortak basın toplantısında yaptığı konuşmada, "Ukrayna'ya desteğimiz gerektiği müddetçe devam edecek." dedi.

Avrupalıların, Rusya-Ukrayna savaşının başlangıcından bu yana Kiev hükümetini desteklediğini vurgulayan Vautrin, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'i 17 Kasım'da Paris'te ağırlayacağını aktardı.

Vautrin, "Amacımız, Rusya'yı barış müzakereleri masasına geri dönmeye zorlamak." diyerek, AB'nin Rusya'ya karşı geçen ay 19. yaptırım paketi kararı aldığını hatırlattı.

Bu ülkeye yönelik yaptırımların daha etkin uygulanabilmesi için AB ülkeleri arasındaki işbirliğini artırma çağrısında bulunan Vautrin, yüzlerce geminin AB yaptırımlarını ihlal ederek, Rus petrolü taşıdığını ve bu yaptırımların aşılmasını engellemek istediklerini söyledi.

Vautrin, Gönüllüler Koalisyonu formatı kapsamında ateşkes sağlandıktan sonra Ukrayna için uygulanacak güvenlik garantileriyle ilgili de çalıştıklarına değinerek, "Bu garantilerin başında, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin kendisi geliyor. Rusya'yı büyük çapta yeni bir saldırı düzenlemekten caydırabilmek onların (Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin) yeniden yapılandırılması gerekiyor." şeklinde konuştu.

ÖNERİLEN VİDEO

Kağıthane'deki patlama güvenlik kamerasında

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.