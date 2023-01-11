Ebola salgını Uganda'da sona erdi

Uganda'da Eylül 2022'de başlayan ebola salgını sona erdi. Ülkenin Sağlık Bakanı Jane Ruth Aceng ilk vakanın tespit edildiği Mubende'de düzenlenen törende yaptığı açıklamada, salgının 113 gün önce başladığını hatırlattı. Aceng, hastalığın yayılmasına karşı önlemleri artırarak salgına hızlı bir şekilde son verdiklerini söyledi.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Uganda hükümetini, sağlık çalışanlarını ve halkını ebola salgınını 4 aydan daha kısa bir sürede bitirme konusundaki kararlılıklarından dolayı tebrik ederim" dedi. Ghebreyesus, bağış yapanlara ve ortaklara da salgını sonlandırmak amacıyla gerekli kaynakları hızlıca harekete geçirdikleri için teşekkür etti.

DSÖ tarafından açıklanan verilere göre, ülkede salgın sürecinde 142'si doğrulanmış 164 vaka kayıtlara geçerken, 55 kişi hayatını kaybetti. Hastalığa yakalanan 87 kişi ise tedavi edilerek taburcu oldu. Salgının başlamasının ardından doğrulanan vakalarla temaslı 4 binden fazla kişi 21 gün boyunca takibe alındı. Ülkede vaka-ölüm oranı yüzde 47 olarak açıklanırken, son hastanın 30 Kasım'da taburcu edildiği belirtildi.

DSÖ, Uganda'da görülen ebola salgının henüz aşısı onaylanmayan ve ebolanın 6 çeşidi arasında yer alan Sudan virüsü olduğunu açıklamıştı.

Dünya Sağlık Örgütü'ne göre ebola salgını, virüsün kuluçka süresinin iki katı olan 42 gün boyunca vaka tespit edilmediği durumlarda sona eriyor.