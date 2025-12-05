İSTANBUL 19°C / 11°C
Dünya

Ebu Şebab'a bağlı milislere teslim olmaları için 10 gün süre verildi

Soykırımcı İsrail'le işbirliği yaptığı belirtilen Yasir Ebu Şebab'ın öldürülmesinin ardından, Gazze'deki hükümet, Ebu Şebab'a bağlı milislere teslim olmaları için 10 gün süre tanıdı.

AA5 Aralık 2025 Cuma 21:45 - Güncelleme:
Ebu Şebab'a bağlı milislere teslim olmaları için 10 gün süre verildi
Quds net haber sitesine göre, Gazze'deki hükümete bağlı güvenlik güçleri tarafından yapılan açıklamada, Ebu Şebab'ın öldürülmesi hakkında "İşgale hizmet eden herkes için kaçınılmaz bir akıbet" ifadeleri kullanıldı.

Filistinli ailelerin ve aşiretlerin "işbirliği yapanlara koruma sağlamadığı" belirtilerek, bu tavrın "toplumsal bütünlüğü güçlendirdiği" kaydedildi.

Ebu Şebab'a bağlı milislere "tövbe etme ve teslim olma" çağrısı yapılırken, bunun için 5 Aralık - 15 Aralık tarihleri arasında 10 gün süre tanındı.

EBU ŞEBAB, İSRAİL İLE İŞBİRLİĞİ YAPMIŞTI

Geçmişte yasa dışı suç örgütü liderliği ve uyuşturucu ticareti nedeniyle Gazze'de hapis yatan Ebu Şebab, İsrail ordusunun Gazze'deki hapishanelere saldırıları sırasında serbest kaldı.

İsrail'in, Gazze'nin güneyinde silahlandırdığı yasa dışı çeteye liderlik eden Ebu Şebab, açlık çeken Gazze halkına gönderilen insani yardımları, İsrail ordusunun onayıyla yağmalamasıyla tanınıyordu.

Gazze'de Hamas'a karşı tehditler yayınlayan Yasir Ebu Şebab, İsrail ordusuyla işbirliği halinde hareket ediyordu.

Tel Aviv yönetimi, Gazze Şeridi'nde Hamas'a karşı savaşmak için bazı çeteleri silahlandırdığını kabul ederek, Ebu Şebab'ın kendileriyle işbirliği içinde olduğunu itiraf etmişti.

Ebu Şebab, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik yoğun saldırıları ve yardım girişini engelleyerek büyük bir insanlık felaketine yol açtığı dönemde, Refah'ın Mısır sınırına yakın bir noktadaki bölgede, kendileri tarafından insani yardım dağıtımı yapılacağını söyleyerek, Filistinlileri bu bölgeye gelmeye davet etmişti.

Hamas ve İsrail arasında 10 Ekim'de sağlanan ateşkesin ardından, Ebu Şebab ve milisleri, İsrail ordusunun Gazze'de işgalini sürdürdüğü Refah bölgesinde, lüks araçlar ve silahlarla gezerken görüntülerini paylaşıyordu.

