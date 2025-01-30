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Dünya

Ebu Ubeyde: Kassam Tugaylarının lideri Muhammed ed-Dayf şehit oldu

Hamas'ın silahlı kolu İzzeddin el-Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde, liderleri Muhammed ed-Dayf'ın hayatını kaybettiğini doğruladı.

30 Ocak 2025 Perşembe 20:28 - Güncelleme:
Ebu Ubeyde: Kassam Tugaylarının lideri Muhammed ed-Dayf şehit oldu
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Ebu Ubeyde, yaptığı açıklamada, Dayf'ın yanı sıra Kassam Tugayları Askeri Konseyi üyelerinden Mervan İsa, Gazi Ebu Tamah, Raid Sabit, Rafi Selame, Ahmed el-Gandur ve Eymen Nevfel'in yaşamını yitirdiğini belirtti.

Ebu Ubeyde, Dayf'ın ne zaman ve nasıl öldüğüne dair detay vermedi.

İsrail ordusu, 1 Ağustos 2024'te Dayf'i öldürdüğünü açıklamıştı.

MUHAMMED ED-DAYF KİMDİR?

Hamas'ın silahlı kanadı İzzettin El-Kassam Tugayları Komutanı Muhammed ed-Dayf (Ebu Halid) yirmi yıldan fazla bir süredir belli olmayan bir ses ve görüntüyle yalnızca birkaç kez ortaya çıktı. Hamas'ın üst düzey yetkilileri dışında kimse onu tanımıyor. Başına ödül koyan İsrail de onu yalnızca o karartılmış görüntü ve imajıyla biliyor.

Asıl adı Muhammed Diyab İbrahim el-Mısri olan Dayf, 1965 yılında Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde, Filistinlilerin İsrail'e karşı başlattığı direnişin ortalarında, deyim yerindeyse Filistin'i özgürleştirmek için ilk kurşunların atıldığı bir ortamda dünyaya geldi.

  • MUHAMMED DAYF
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