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Dünya

Ebulfez Elçibey, vefatının 20. yılında anıldı

Eski Azerbaycan Cumhurbaşkanı Elçibey, vefatının 20. yılında anıldı.

AA22 Ağustos 2020 Cumartesi 18:26 - Güncelleme: 22 Ağustos 2020 Cumartesi 18:26
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Ankara'daki Azerbaycan vatandaşları, vefatının 20. yılında Azerbaycan'ın ikinci Cumhurbaşkanı Ebulfez Elçibey'i andı.

Ulus'taki Atatürk heykeli önünde toplanan grup, anma etkinliği öncesinde İstiklal Marşı ve Azerbaycan milli marşını okudu.

Grup adına açıklama yapan Şeyma Kemaloğlu, Elçibey'in dünya Türklerinin birliğini savunan bir lider olduğunu söyledi.

Elçibey'in Azerbaycan halkının kalbinde yaşadığını belirten Kemaloğlu, Elçibey'in ideolojisi ve fikirlerinin ebedi olarak yaşayacağını ifade etti.

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