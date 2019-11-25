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Economist Kırım’ı haritadan sildi

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’le yaptığı telefon görüşmesi nedeniyle ABD Başkanı Donald Trump hakkında başlatılan azil sürecini konu alan İngiliz The Economist dergisi, haberinde kullandığı Ukrayna haritasında Kırım’a yer vermedi.

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Trump ve Zelenskiy’in portrelerini ülkelerinin haritaları üzerine yerleştiren The Economist, kullandığı haritada 2014 yılında Rusya’ya yeniden bağlanan Kırım’a yer vermedi. The Economist’in kullandığı harita, Ukrayna’nın İngiltere Büyükelçiliği’nin tepkisini çekti. Elçilik, derginin hesabını etiketleyerek başladığı Twitter mesajında, “Bu kadar güvenilir ve dünyaca ünlü medya kuruluşunun haritayı uygun bir şekilde değiştireceğini umuyoruz” ifadesini kullandı. The Economist, elçiliğin mesajının ardından videoyu yayından kaldırdı. 
 

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