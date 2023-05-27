İSTANBUL 24°C / 16°C
Parçalı bulutlu, güneşli
27 Mayıs 2023 Cumartesi / 8 Zilkade 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    20,0115
  • EURO
    21,3833
  • ALTIN
    1249.93
  • BIST100
    4580.67
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Economist'ten geri adım: Erdoğan seçimi kazanmaya hazırlanıyor
Dünya

Economist'ten geri adım: Erdoğan seçimi kazanmaya hazırlanıyor

14 Mayıs öncesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan yayınlara imza atan İngiliz medya kuruluşu The Economist dergisi, ikinci tur öncesi geri vites yaptı. Erdoğan'ın rüzgarı arkasına aldığını ifade eden Economist, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kazanmaya yakın isim olduğunu kaydetti.

27 Mayıs 2023 Cumartesi 11:29 - Güncelleme:
Economist'ten geri adım: Erdoğan seçimi kazanmaya hazırlanıyor
ABONE OL

İngiltere merkezli The Economist dergisi, 14 Mayıs seçimleri öncesi 7'li koalisyonun adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na açık açık destek verip, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik skandal haberlere imza atmıştı.

"Erdoğan gitmeli" gibi ifadeler kullanan dergi, ikinci turu 28 Mayıs'ta yapılacak cumhurbaşkanı seçimi öncesi tavır değişikliğine gitti.

"ERDOĞAN KAZANMAYA HAZIRLANIYOR"

Derginin "Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı seçimini kazanmaya hazırlanıyor" başlıklı haberinde, Erdoğan'ın sadece ilk turda ilk sırayı almakla kalmadığı, aynı zamanda parlamento seçimlerinde yankı uyandıran bir zafer elde ettiği belirtildi.

AK Parti'nin de içinde bulunduğu Cumhur İttifakı'nın, Meclis'teki 600 sandalyenin 323'ünü kazandığı hatırlatıldı.

"RÜZGARI ARKASINA ALMIŞ DURUMDA"

"Belli ki rüzgarı arkasına almış durumda." denilen haberde, şu ifadeler kullanıldı:

Anketler, Erdoğan'ın ilk turdan bu yana Kılıçdaroğlu'na karşı liderliğini koruduğunu, hatta daha da genişlettiğini gösteriyor.

KILIÇDAROĞLU'NUN SÖYLEM DEĞİŞİKLİĞİ...

Kemal Kılıçdaroğlu'nun milliyetçi oylar olarak tabir edilen kesimin oylarını almaya çalıştığı da söz konusu haberin konusu oldu.

CHP Genel Başkanı'nın, bu kesimi ikna edememesi halinde Erdoğan'ın bir kez daha sandıktan galip çıkacağı vurgulandı.

Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, HDP ile 7'li koalisyon ve Kılıçdaroğlu arasındaki diyaloğu ve terör örgütü PKK'dan yapılan açıklamaları gündeme getirdiğine dair ayrıntılara yer verildi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.