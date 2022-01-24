AA 24 Ocak 2022 Pazartesi 18:01 - Güncelleme: 24 Ocak 2022 Pazartesi 18:15

Cumhurbaşkanı Kabore, resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, ülkesinin zor bir dönemden geçtiğini belirtti.



Böyle zamanlarda demokratik kazanımlara sahip çıkmak gerektiğini vurgulayan Kabore, "Silahlarına sarılanları toplumun yüksek yararı için silahlarını bırakmaya davet ediyorum. Anlaşmazlıklarımızı birbirimizi dinleyerek ve diyalog yoluyla çözmeliyiz." ifadesini kullandı.

Kabore'nin askerin elinde olmasına karşın bu paylaşımı nasıl ve hangi şartlarda yaptığı ise merak konusu oldu.

- ECOWAS: "ASKER KIŞLASINA DÖNSÜN"

Öte yandan Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS) da askere "kışlana dön" çağrısı yaptı.

ECOWAS tarafından yapılan yazılı açıklamada, dün başlayan darbe girişiminin neden olduğu durumun büyük bir endişeyle izlendiği belirtildi.

Cumhurbaşkanı Kabore'nin fiziksel bütünlüğünden askerin sorumlu olduğuna dikkat çekilen açıklamada, "ECOWAS, askerden cumhuriyetçi bir tavır takınarak kışlasına dönmesini talep ediyor." ifadesine yer verildi.



- OLAYLAR, DÜN SABAH BAŞLADI

Dün sabah, Vagadugu'daki iki askeri kışlada sabah silah sesleri duyulmuş ve olayın kalkışma olabileceğinden endişe edilmişti.

Hükümet, darbe ihtimalinin bulunmadığını duyurmuş ve durumun kontrol altında olduğunu ifade etmişti.

Askerlerin darbe niyetiyle değil daha iyi çalışma şartları talebiyle isyan çıkardığı belirtilmiş, ülke çapında mobil internet kesintisi yaşanmıştı.

Açıklamaların ardından sokağa dökülen bir grup, hükümet partisi Halkın İlerleme Hareketinin binasına saldırmıştı. Bunun üzerine ülke çapında, ikinci bir emre kadar 20.00-05.30'a kadar sokağa çıkma yasağı ilan edilmiş, eğitime de 2 gün ara verilmişti.

Akşam saatlerinde ise Cumhurbaşkanı Kabore'nin evinin etrafında silah sesleri duyulmuş ve Kabore'nin alıkonulduğu öne sürülmüştü.

- Cumhurbaşkanı Kabore'yi zora sokan terör sorunu

Burkina Faso'da son dönemde düzenlenen saldırılarda çok sayıda askerin yaşamını yitirmesi kamuoyunda tartışma konusu olmuştu.

Terörle mücadelede başarısızlıkla eleştirilen Kabore'nin istifası için ülke çapında eylemler düzenlenmişti.

Komşu ülke Mali'deki El Kaide ve DEAŞ bağlantılı terörist gruplar, 2015'ten bu yana Burkina Faso'nun kuzey ve doğusunda sık sık saldırı düzenliyor.

