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Dünya

ECOWAS, Burkina Faso, Mali ve Nijer'in birliğe geri dönmesi için çaba harcıyor

Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS), Burkina Faso, Mali ve Nijer'in birliğe geri dönmesi için çaba harcıyor.

AA19 Ağustos 2024 Pazartesi 16:22 - Güncelleme:
ECOWAS, Burkina Faso, Mali ve Nijer'in birliğe geri dönmesi için çaba harcıyor
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Nijerya Haber Ajansına (NAN) göre, Fildişi Sahili'nin eski başkenti Abidjan'da ECOWAS Parlamentosu Ortak Komite Toplantısı yapıldı.

Toplantıya başkanlık eden Nijerya Temsilciler Meclisi Başkanı Benjamin Kalu, Burkina Faso, Mali ve Nijer'in ECOWAS'tan ayrılmasının bölgedeki güvenlik sorunlarını artacağını söyledi.

"ONLARA İHTİYACIMIZ VAR"

ECOWAS Parlamentosunun bloktan ayrılan bu üç ülkeyle yaşanan sorunları çözmek için diplomasiyi kullandığını belirten Kalu, "Onlara bu aileye geri dönmeleri için kapıları açacağız. Onlara ihtiyacımız var." dedi.

Kalu, ECOWAS Parlamentosundan komite üyelerinin yakında Burkina Faso, Mali ve Nijer'e ziyaret gerçekleştireceklerini ifade etti.

3 ÜLKE SAHEL DEVLETLERİ İTTİFAKINI KURDU

Burkina Faso, Mali ve Nijer, şubatta ECOWAS'tan ayrılarak Sahel Devletleri İttifakı'nı (AES) kurmuş ve 6 Temmuz'da Nijer'in başkenti Niamey'de ilk zirvelerini düzenlemişti.

Zirvede 3 ülkeden oluşan "Sahel Devletleri Konfederasyonu"nu kurmayı öngören ortak bildiri imzalanmış, Mali Cumhurbaşkanı Assimi Goita, bir yıllığına AES'nin dönem başkanı seçilmişti.

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