Eczanelerde esrara onay!
Brezilya’da Sağlık Düzenleme Kurumu (Anvisa), medikal esrar içeren ürünlerin eczanelerde reçeteyle satılmasını onayladı.
Kurumdan yapılan açıklamaya göre, önümüzdeki aylarda yürürlüğe girecek düzenleme, aynı zamanda bu ürünlerin laboratuarlarda üretilmesine de olanak sağlıyor.
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