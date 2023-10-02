Resmi ziyaret için Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'e giden Arnavutluk Başbakanı Rama'yı mevkidaşı Plenkovic karşıladı.

Plenkovic ve Rama, Başbakanlık binasında ikili görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Plenkovic, çoğunlukla Sırpların yaşadığı Banjska'da yolu kapatan silahlı Sırpların ateş açması sonucu bir Kosova polisinin öldüğü olayı şiddetle kınadığını ve bu ekipmanlara sahip kişilerin oraya tesadüfen gitmediklerini söyledi.

Yaşanan olayın bölgedeki ilişkilere zarar verdiğine işaret eden Plenkovic, tüm Avrupa ve uluslararası kurumların Kosova'nın toprak bütünlüğüne destek vermesi gerektiğini belirtti.

Plenkovic, Sırbistan'a da Kosova sınırına yaptığı askeri yığınağı durdurması çağrısında bulundu.

Kosova'nın kuzeyinde yaşanan olaylarda öldürülen silahlı grup üyeleri için Sırbistan genelinde "ulusal yas" ilan edilmesine de tepki gösteren Andrej Plenkovic, "Bu kabul edilemez bir siyasi harekettir. Ayrıntılı bir raporla Kosova'da tam olarak ne olduğuna ilişkin uluslararası soruşturmayı ve Avrupa Birliği'nin Sırbistan'a karşı atacağı adımları izleyeceğiz." dedi.

- "Sırp ordusunun Kosova sınırına doğru hareketi, gerginliği daha fazla teşvik ediyor"

Arnavutluk Başbakanı Rama ise Sırbistan'da ilan edilen ulusal yasın kabul edilemeyeceğini ve bunu her düzeyde kınanması gereken bir hareket olarak gördüklerini aktardı.

Sırbistan'da ilan edilen ulusal yasın en az saldırı kadar ciddi bir eylem olduğuna dikkati çeken Rama, "Sırp ordusunun Kosova sınırına doğru hareketi, gerginliği daha fazla teşvik ediyor, bölünmeleri arttırıyor ve barışçıl bir çözüm için müzakerelerin yeniden başlamasını engelliyor." dedi.

Kosova'nın toprak bütünlüğünün önemine değinen Başbakan Rama, Avrupa Komisyonunun tek taraflı olarak Sırbistan'a karşı bazı önlemler alması gerektiğini kaydetti.

Diğer yandan Rama, Hırvatistan'ın Arnavutluk'a turizm, enerji, siber güvenlik, istihdam ve tarım için kullanılan Avrupa fonlarındaki deneyimlerini aktarmasını beklediklerini de söyledi.

KOSOVA'NIN KUZEYİNDE 24 EYLÜL'DE YAŞANANLAR

Kosova'nın kuzeyinde aylardır süren gerginlik, 24 Eylül sabahı çoğunlukla Sırpların yaşadığı Banjska'da yolu kapatan silahlı Sırpların ateş açması sonucu bir polisin ölmesiyle yeniden tırmanmıştı.

Kosova Başbakanı Albin Kurti, "profesyonel bir terörist/suç yapılanması" olarak nitelendirdiği yaklaşık 30 kişilik ağır silahlı grubun Kosova polisine saldırdığını açıklamış, olaydan Sırbistan'ı sorumlu tutmuştu.

Banjska Manastırı ve çevresine sığınan silahlı grup, Kosova polisince kuşatılmış ve bölgede gün boyunca çatışmalar sürmüştü.

Kosova İçişleri Bakanı Xhelal Sveçla, Banjska'da düzenlenen operasyonda en az 3 saldırganın öldürüldüğünü, 2'si saldırgan, 4'ü saldırıyı telsiz bağlantılarıyla destekleyenler olmak üzere 6 kişinin gözaltına alındığını duyurmuştu.

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, bir Kosova polisinin ölümüyle sonuçlanan olayın Kosovalı Sırplarca yapıldığını doğrulamıştı.